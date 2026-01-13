Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Percről percre: kövesd velünk élőben a magyarországi hóhelyzetet!

ónos eső
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 11:09 / FRISSÍTÉS: 2026. január 13. 11:42
hóhelyzethavazásidőjárásbaleset
Események
10 perce
Mérsékelték az ónos eső miatt a fővárosra kiadott riasztást
11 perce
Még csak most jön a java? Közel sincs vége a havazásnak
11 perce
Bezárt a pozsonyi reptér, válságstábot hívtak össze a hóhelyzet miatt
12 perce
Beszakadt alattunk a jég? Ezt tegyük vészhelyzet esetén
18 perce
Budapest elesett, vidéken jobb a helyzet
24 perce
Betonoszlopnak ütközött egy autó Sopronban
28 perce
Megszólalt Lázár János Ferihegy leállásáról
40 perce
Budapestre is kiadták a narancssárga riasztást ónos eső miatt
42 perce
Rendőrségi figyelmeztetés: így induljunk el ónos esőben
43 perce
Leállt Ferihegy
A Bors élő hírfolyama a magyarországi hóhelyzetről, és egyre fokozódó ónos esőről.
Bors
A szerző cikkei
Cikkünk folyamatosan frissül
10 bejegyzés
11:46
2026. január 13.
Vágólapra másolva!

Mérsékelték az ónos eső miatt a fővárosra kiadott riasztást

Elsőfokúra (citromsárgára) mérsékelte az ónos eső miatt a fővárosra kiadott riasztást a HungaroMet Zrt. nem sokkal dél előtt – közölte az MTI.

A meteorológiai szolgálat kedd reggel a Dunántúl egyes járásai mellett a fővárosra és Pest vármegyére is kiadta a másodfokú riasztást ónos eső veszélye miatt, ezt most elsőfokúra mérsékelték.

A másodfokú (narancs) riasztás továbbra is érvényben van Pest vármegye déli és Bács-Kiskun vármegye északi járásaiban, ezeken a területeken többórás ónos eső várható, a csapadék mennyisége meghaladhatja az egy millimétert.

Elsőfokú riasztás van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém, Tolna, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád egyes járásaiban.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint a nap hátralévő részében további csapadékhullás várható, legalacsonyabb valószínűséggel a délnyugati tájakon. Az ország északkeleti és keleti harmadán a csapadék végig havazás lesz, arrafelé kedd estig – a már eddig lehullott mennyiséggel együtt – összességében nagyobb területen hullhat 3-10 centiméter friss hó.

Nyugatabbra egyre nagyobb területen fagyott eső, ónos eső, majd eső várható.

Napközben nyugat, északnyugat felől a csapadékhajlam fokozatosan csökken, estére várhatóan mindenütt megszűnik a csapadék az országban.

11:45
2026. január 13.
Vágólapra másolva!

Még csak most jön a java? Közel sincs vége a havazásnak

Bár egy pillanatra azt hihettük, hogy ennyivel volt a télnek, az előrejelzések szerint a havazás még egy jó ideig nem távozik.

Közel sincs vége a havazásnak
Közel sincs vége a havazásnak Fotó: Ladóczki Balázs / Origo
  • 5-12 cm hó is lehullhat
  • Az ország több részén is ónos esőre kell számítani
  • A hét második felében tartós köd váltja fel a havazást

A hét elején havazásra kell számítani 

A hét legrosszabb szakasza kedd estétől kezdődik, és egészen szerda délelőttig tart majd. Miközben északnyugat felől melegfront érkezik, ez estétől csapadékot okozhat - ekkor az ország középső részén még mindig havazásra kell számítani.

Északnyugaton lesz az igazi probléma: itt ónos eső bénítja majd meg az utakat és a közlekedést.

Éjszaka a csapadék országszerte elterjed, és míg a fővárosban és attól keletre hó hullik majd, addig a Dunántúlon kitart az ónos eső.

Napközben délnyugaton csökken a felhőzet, ekkor a középső tájakon az esőt havas csapadék váltja majd fel. Keleten ennek ellenére továbbra is esik majd a hó.

Míg az ország középső tájain 1-5 cm, addig keleten akár 5-12 cm hó is lehullhat.

Pár napon belül változhat az időjárás 

A hét második felében teljesen megváltozik az időjárás, borongós téli napok várnak ránk.

Szerdán leszáll a köd, és az ország déli részét kivéve a látási viszonyok jelentősen romlani fognak. Ekkor a hó már csak helyenként szállingózik majd, és továbbra is várható ónos eső.

Csütörtökön nem változik sokat az idő: marad a köd, havazás nem valószínű, de ónos ködszitálás még előfordulhat - írja a Köpönyeg.

11:45
2026. január 13.
Vágólapra másolva!

Bezárt a pozsonyi reptér, válságstábot hívtak össze a hóhelyzet miatt

A pozsonyi repülőtér a közösségi oldalán jelezte, hogy felszálló- és leszállópályája a kedvezőtlen meteorológiai viszonyok miatt kedden délelőtt 11:15-ig zárva tart, ennek megfelelően a reggeli órákban járatkésések várhatók.

"Válságstáb ülésezik, amely értékeli a pálya fékezőhatását és meghatározza a reptér biztonságos újraindításának időpontját" – írták, megjegyezve: „az utasoknak javasolt a repülőtér weboldalát, a légitársaság mobilalkalmazásait és a repülőtéri hangosbemondót követni a legfrissebb infókért”.

11:44
2026. január 13.
Vágólapra másolva!

Beszakadt alattunk a jég? Ezt tegyük vészhelyzet esetén

A téli hidegnek köszönhetően, a vastag hótakaró alatt azt hihetjük, hogy a víz teljesen megfagyott, ez azonban sosem biztonságos. De mit tegyünk, ha valóban beszakad alattunk a jég?

  • Ez történik velünk ha vízbe esünk.
  • Hogyan meneküljünk meg ha beszakad alattunk a jég?
  • Mit tegyünk ha kimentettünk valakit?

Mi történik velünk, ha beszakad alattunk a jég?

Az emberi test első reakciója egy ilyen vészhelyzetben a hidegsokk. Ez az egyik legveszélyesebb állapot, és az első három percben zajlik le. 

A testhőmérséklet hirtelen csökken, emiatt a szívverés és a vérnyomás is az egekbe szökik. A hirtelen terhelés következtében akár szívleállás is bekövetkezhet.

Ha az első perceket átvészeljük, elkezdődik az úgynevezett funkcionális bénulás, amely akár tíz percig is eltarthat. A szervezet ilyenkor arra törekszik, hogy a létfontosságú szerveket melegen tartsa, ezért a test többi részéből a vér nagyrészt visszahúzódik.

Ennek következtében az izmok elszíneződnek és lehűlnek, ami a koordinációs képesség elvesztéséhez vezet - ilyenkor még a jó úszók sem képesek hatékonyan mozogni.

Az ezt követő körülbelül 30 perc a kihűlés szakasza. Ekkor memóriazavar, erős remegés, vacogás jelentkezik, majd a test fokozatosan teljesen kihűl.

Mit tegyünk, ha beszakad alattunk a jég?

  • Ne kapálózzunk.
  • Karjainkat tartsuk középtartásban, így nem süllyedünk a jeges víz alá.
  • Dőljünk előre felsőtestünkkel, és próbáljunk a jégre hasalni.
  • Néhány másodperc hasalás után lélegezzünk egyenletesen, majd lassan evickéljünk a part felé.

Kimentett valaki? Ezt tegye

A kimentett embert nem szabad hirtelen mozgatni, mert a végtagokban lehűlt vér visszaáramolhat a szívhez, ami életveszélyes állapotot okozhat. 

A mentettnek meleg helyiségre és pokrócra van szüksége, miközben haladéktalanul értesíteni kell a mentőket - írja a Köpönyeg.

11:39
2026. január 13.
Vágólapra másolva!

Budapest elesett, vidéken jobb a helyzet

Budapesten nem sikerült eltakarítani a forgalamasabb utakat sem.

Budapesten nem sikerült megtakarítani az utakat
Budapesten nem sikerült megtakarítani az utakat

Ezzel szemben Debrecenben minden út játható

20260113_debrecen_havazás_HAON011
Debrecenben is esett a hó, de az utak járhatóak

 

11:32
2026. január 13.
Vágólapra másolva!

Betonoszlopnak ütközött egy autó Sopronban

Betonoszlopnak ütközött egy gépkocsi Sopronban, a Balfi úton, a Szénégető dűlő közelében. A baleset következtében az oszlop egy kerítésre dőlt. A soproni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, valamint az áramszolgáltató szakembereit is az esethez kérték. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
 

11:29
2026. január 13.
Vágólapra másolva!

Megszólalt Lázár János Ferihegy leállásáról

Ahogy arról a Bors beszámolt, leállt Ferihegy: nem indít és nem fogad járatokat az ónos eső miatt. Az esettel kapcsolatban most Lázár János is megszólalt.

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat 

- közölte az építési és közlekedési miniszter kedd délelőtt a Facebook-oldalán.

Lázár János bejegyzése szerint a fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, azt kérték, hogy kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit.

11:16
2026. január 13.
Vágólapra másolva!

Budapestre is kiadták a narancssárga riasztást ónos eső miatt

A fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú (narancs) riasztást kedd reggel a HungaroMet Zrt., itt a következő néhány órában tartós ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladja az egy milliméternyit.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint kedd éjfélig Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyében van érvényben másodfokú figyelmeztetés tartós ónos eső veszélye miatt. Vas, Veszprém, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt.

Az előrejelzés szerint kedden a reggeli órákig a Dunántúl északkeleti területein további legfeljebb 2 centiméter hó hullhat, miközben a Dél-Dunántúlon az ónos eső gyengül, megszűnik. A halmazállapot-váltás határa fokozatosan kelet, északkelet felé tolódik és az Észak-Dunántúl keleti területein is egyre nagyobb területen váltja fel a havazást az ónos eső, illetve a fagyott eső.

Tartós ónos esőre elsősorban a Dunántúl északi részén van számottevő esély, akár több milliméternyi csapadékkal. A csapadékzóna kelet felé tolódásával az ország keleti felében is egyre nagyobb területre terjed ki a havazás. A középső országrészben napközben halmazállapot-váltás hatására többfelé fordulhat elő ónos eső, jellemzően 1 milliméternél kevesebb. Az ország északkeleti, keleti harmadán viszont szinte végig havazás valószínű, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 4-10 centiméter friss hó.

11:14
2026. január 13.
Vágólapra másolva!

Rendőrségi figyelmeztetés: így induljunk el ónos esőben

A sok havazás után megérkezett az igazi veszély: az ónos eső. A rendőrség nemcsak az autósokat, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is figyelmezteti a biztonságuk érdekében.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy bejegyzésükben hívta fel a közlekedők figyelmét arra, hogy bár a hideget és a nagy havat már megszoktuk, az ónos eső teljesen más veszélyeket rejt, ugyanis a tükörjeget sokszor nem lehet észrevenni az úton.

Így közlekedjünk ónos esőben

Az autósoknak azt tanácsolják, hogy ha nem muszáj, ne induljanak útnak, de ha mégis szükség van rá, legyenek tisztában azzal, hogy a tapadás szinte még téli gumival is minimális.

Ha autóval indulunk, ezekre kell figyelni:

  • A megszokottnál 3-4-szer nagyobb követési távolság
  • Lassú gyorsítás
  • Kanyarban tilos fékezni
  • Lassításhoz inkább motorféket használjunk, ne satuféket
  • Hidakon és felüljárókon fokozott figyelem, ezek fagynak le először

A rendőrség a gyalogosoknak azt ajánlja, hogy lassan, apró lépésekkel közlekedjenek, és ne tegyék zsebre a kezüket, mivel nem lehet tudni, mikor csúszunk meg és esünk el.

A kerékpárosoknak és motorosoknak pedig kifejezetten azt javasolják, hogy ne induljanak útnak, ugyanis szinte biztos a megcsúszás veszélye, és náluk a fékezés különösen kiszámíthatatlan.


 

11:13
2026. január 13.
Vágólapra másolva!

Leállt Ferihegy

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10.25 óta átmenetileg nem indít és nem fogad járatokat. A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, kérjük kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit  – ez az üzenet fogadja a Bud.hu oldalra látogatókat. 

Korábban a reptér arról tájékoztatta a távirati irodát, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér két futópályával üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságos, de a kedvezőtlen időjárás miatt a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését. 

A kedd hajnal óta tartó havazás és az ónos eső miatt a helyzet mostanra rosszabbodott, egyelőre nem fogad és nem indít tehát járatokat a reptér. 

Ónos eső - A fővárosra is kiadta a másodfokú riasztást a meteorológiai szolgálat

A fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú (narancs) riasztást kedd reggel a HungaroMet Zrt., itt a következő néhány órában tartós ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladja az egy milliméternyit.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint kedd éjfélig Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyében van érvényben másodfokú figyelmeztetés tartós ónos eső veszélye miatt. Vas, Veszprém, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt.

Nógrád vármegyében sikerült letakarítani az utakat
Budapesten nem sikerült megtakarítani az utakat
Nógrád vármegyét is hólepel borítja, az utak mégis tiszták
Debrecenben is esett a hó, de az utak járhatóak
Galéria: Budapest elesett a hó és az ónos eső miatt, vidéken jobb a helyzet
1/6
Nógrád vármegyében sikerült letakarítani az utakat

 

Az előrejelzés szerint kedden a reggeli órákig a Dunántúl északkeleti területein további legfeljebb 2 centiméter hó hullhat, miközben a Dél-Dunántúlon az ónos eső gyengül, megszűnik. A halmazállapot-váltás határa fokozatosan kelet, északkelet felé tolódik és az Észak-Dunántúl keleti területein is egyre nagyobb területen váltja fel a havazást az ónos eső, illetve a fagyott eső.

Tartós ónos esőre elsősorban a Dunántúl északi részén van számottevő esély, akár több milliméternyi csapadékkal. A csapadékzóna kelet felé tolódásával az ország keleti felében is egyre nagyobb területre terjed ki a havazás. A középső országrészben napközben halmazállapot-váltás hatására többfelé fordulhat elő ónos eső, jellemzően 1 milliméternél kevesebb. Az ország északkeleti, keleti harmadán viszont szinte végig havazás valószínű, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 4-10 centiméter friss hó.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu