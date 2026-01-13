Percről percre: kövesd velünk élőben a magyarországi hóhelyzetet!

Elsőfokúra (citromsárgára) mérsékelte az ónos eső miatt a fővárosra kiadott riasztást a HungaroMet Zrt. nem sokkal dél előtt – közölte az MTI.
A meteorológiai szolgálat kedd reggel a Dunántúl egyes járásai mellett a fővárosra és Pest vármegyére is kiadta a másodfokú riasztást ónos eső veszélye miatt, ezt most elsőfokúra mérsékelték.
A másodfokú (narancs) riasztás továbbra is érvényben van Pest vármegye déli és Bács-Kiskun vármegye északi járásaiban, ezeken a területeken többórás ónos eső várható, a csapadék mennyisége meghaladhatja az egy millimétert.
Elsőfokú riasztás van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém, Tolna, Pest, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád egyes járásaiban.
A HungaroMet veszélyjelzése szerint a nap hátralévő részében további csapadékhullás várható, legalacsonyabb valószínűséggel a délnyugati tájakon. Az ország északkeleti és keleti harmadán a csapadék végig havazás lesz, arrafelé kedd estig – a már eddig lehullott mennyiséggel együtt – összességében nagyobb területen hullhat 3-10 centiméter friss hó.
Nyugatabbra egyre nagyobb területen fagyott eső, ónos eső, majd eső várható.
Napközben nyugat, északnyugat felől a csapadékhajlam fokozatosan csökken, estére várhatóan mindenütt megszűnik a csapadék az országban.
Bár egy pillanatra azt hihettük, hogy ennyivel volt a télnek, az előrejelzések szerint a havazás még egy jó ideig nem távozik.
A hét legrosszabb szakasza kedd estétől kezdődik, és egészen szerda délelőttig tart majd. Miközben északnyugat felől melegfront érkezik, ez estétől csapadékot okozhat - ekkor az ország középső részén még mindig havazásra kell számítani.
Északnyugaton lesz az igazi probléma: itt ónos eső bénítja majd meg az utakat és a közlekedést.
Éjszaka a csapadék országszerte elterjed, és míg a fővárosban és attól keletre hó hullik majd, addig a Dunántúlon kitart az ónos eső.
Napközben délnyugaton csökken a felhőzet, ekkor a középső tájakon az esőt havas csapadék váltja majd fel. Keleten ennek ellenére továbbra is esik majd a hó.
Míg az ország középső tájain 1-5 cm, addig keleten akár 5-12 cm hó is lehullhat.
A hét második felében teljesen megváltozik az időjárás, borongós téli napok várnak ránk.
Szerdán leszáll a köd, és az ország déli részét kivéve a látási viszonyok jelentősen romlani fognak. Ekkor a hó már csak helyenként szállingózik majd, és továbbra is várható ónos eső.
Csütörtökön nem változik sokat az idő: marad a köd, havazás nem valószínű, de ónos ködszitálás még előfordulhat - írja a Köpönyeg.
A pozsonyi repülőtér a közösségi oldalán jelezte, hogy felszálló- és leszállópályája a kedvezőtlen meteorológiai viszonyok miatt kedden délelőtt 11:15-ig zárva tart, ennek megfelelően a reggeli órákban járatkésések várhatók.
"Válságstáb ülésezik, amely értékeli a pálya fékezőhatását és meghatározza a reptér biztonságos újraindításának időpontját" – írták, megjegyezve: „az utasoknak javasolt a repülőtér weboldalát, a légitársaság mobilalkalmazásait és a repülőtéri hangosbemondót követni a legfrissebb infókért”.
A téli hidegnek köszönhetően, a vastag hótakaró alatt azt hihetjük, hogy a víz teljesen megfagyott, ez azonban sosem biztonságos. De mit tegyünk, ha valóban beszakad alattunk a jég?
Az emberi test első reakciója egy ilyen vészhelyzetben a hidegsokk. Ez az egyik legveszélyesebb állapot, és az első három percben zajlik le.
A testhőmérséklet hirtelen csökken, emiatt a szívverés és a vérnyomás is az egekbe szökik. A hirtelen terhelés következtében akár szívleállás is bekövetkezhet.
Ha az első perceket átvészeljük, elkezdődik az úgynevezett funkcionális bénulás, amely akár tíz percig is eltarthat. A szervezet ilyenkor arra törekszik, hogy a létfontosságú szerveket melegen tartsa, ezért a test többi részéből a vér nagyrészt visszahúzódik.
Ennek következtében az izmok elszíneződnek és lehűlnek, ami a koordinációs képesség elvesztéséhez vezet - ilyenkor még a jó úszók sem képesek hatékonyan mozogni.
Az ezt követő körülbelül 30 perc a kihűlés szakasza. Ekkor memóriazavar, erős remegés, vacogás jelentkezik, majd a test fokozatosan teljesen kihűl.
A kimentett embert nem szabad hirtelen mozgatni, mert a végtagokban lehűlt vér visszaáramolhat a szívhez, ami életveszélyes állapotot okozhat.
A mentettnek meleg helyiségre és pokrócra van szüksége, miközben haladéktalanul értesíteni kell a mentőket - írja a Köpönyeg.
Budapesten nem sikerült eltakarítani a forgalamasabb utakat sem.
Ezzel szemben Debrecenben minden út játható
Betonoszlopnak ütközött egy gépkocsi Sopronban, a Balfi úton, a Szénégető dűlő közelében. A baleset következtében az oszlop egy kerítésre dőlt. A soproni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, valamint az áramszolgáltató szakembereit is az esethez kérték. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Ahogy arról a Bors beszámolt, leállt Ferihegy: nem indít és nem fogad járatokat az ónos eső miatt. Az esettel kapcsolatban most Lázár János is megszólalt.
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat
- közölte az építési és közlekedési miniszter kedd délelőtt a Facebook-oldalán.
Lázár János bejegyzése szerint a fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, azt kérték, hogy kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit.
A fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú (narancs) riasztást kedd reggel a HungaroMet Zrt., itt a következő néhány órában tartós ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladja az egy milliméternyit.
Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint kedd éjfélig Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest vármegyében van érvényben másodfokú figyelmeztetés tartós ónos eső veszélye miatt. Vas, Veszprém, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt.
Az előrejelzés szerint kedden a reggeli órákig a Dunántúl északkeleti területein további legfeljebb 2 centiméter hó hullhat, miközben a Dél-Dunántúlon az ónos eső gyengül, megszűnik. A halmazállapot-váltás határa fokozatosan kelet, északkelet felé tolódik és az Észak-Dunántúl keleti területein is egyre nagyobb területen váltja fel a havazást az ónos eső, illetve a fagyott eső.
Tartós ónos esőre elsősorban a Dunántúl északi részén van számottevő esély, akár több milliméternyi csapadékkal. A csapadékzóna kelet felé tolódásával az ország keleti felében is egyre nagyobb területre terjed ki a havazás. A középső országrészben napközben halmazállapot-váltás hatására többfelé fordulhat elő ónos eső, jellemzően 1 milliméternél kevesebb. Az ország északkeleti, keleti harmadán viszont szinte végig havazás valószínű, arrafelé kedd estig nagyobb területen hullhat 4-10 centiméter friss hó.
A sok havazás után megérkezett az igazi veszély: az ónos eső. A rendőrség nemcsak az autósokat, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is figyelmezteti a biztonságuk érdekében.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy bejegyzésükben hívta fel a közlekedők figyelmét arra, hogy bár a hideget és a nagy havat már megszoktuk, az ónos eső teljesen más veszélyeket rejt, ugyanis a tükörjeget sokszor nem lehet észrevenni az úton.
Az autósoknak azt tanácsolják, hogy ha nem muszáj, ne induljanak útnak, de ha mégis szükség van rá, legyenek tisztában azzal, hogy a tapadás szinte még téli gumival is minimális.
A rendőrség a gyalogosoknak azt ajánlja, hogy lassan, apró lépésekkel közlekedjenek, és ne tegyék zsebre a kezüket, mivel nem lehet tudni, mikor csúszunk meg és esünk el.
A kerékpárosoknak és motorosoknak pedig kifejezetten azt javasolják, hogy ne induljanak útnak, ugyanis szinte biztos a megcsúszás veszélye, és náluk a fékezés különösen kiszámíthatatlan.
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10.25 óta átmenetileg nem indít és nem fogad járatokat. A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, kérjük kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit – ez az üzenet fogadja a Bud.hu oldalra látogatókat.
Korábban a reptér arról tájékoztatta a távirati irodát, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér két futópályával üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságos, de a kedvezőtlen időjárás miatt a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését.
A kedd hajnal óta tartó havazás és az ónos eső miatt a helyzet mostanra rosszabbodott, egyelőre nem fogad és nem indít tehát járatokat a reptér.
