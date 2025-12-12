Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Igazi rémálom: a konyhából indultak a lángok, rohantak a tűzoltók a családi házhoz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 19:03
Zagyvarékason történt a tűzeset.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy kigyulladt egy családi ház konyhája Zagyvarékason, a Nefelejcs utcában. A megosztott információk szerint a tűz átterjedt a konyha felett lévő tetőrészre is, a szolnoki hivatásos és az Életjel önkéntes tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat – a raj az utómunkálatokat végzi.

Tűz volt Zagyvarékason / Illusztráció: Unsplash

Nem ez volt az egyetlen mai tűzeset, Salgótarjánban is nagy volt a riadalom:

 

