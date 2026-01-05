Az ítéletidő miatt operatív törzset állított fel Orbán Viktor

Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 17:27
A feladatuk a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálása.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Operatív törzs koordinálja a teendőket  Fotó: MTI

Az operatív törzs tagja: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMet, az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV–Volán-csoport vezető munkatársai.

A következő napokban érdemes fokozott figyelemmel kísérni a meteorológiai riasztásokat a HungaroMet honlapján, az aktuális útviszonyokat az Útinform honlapján, a hatóságok közleményeit, valamint a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t.

