Szörnyű baleset történt: tizenegyen megsérültek

Minősített közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség egy férfi ellen, akinek közlekedési szabályszegése folytán tizenegy ember sérült meg. A vádirat szerint a román férfi 2025. április 4-én, 0 óra 45 perckor tehergépkocsival közlekedett a 42-es számú főúton Földes felől Berettyóújfalu irányába, amikor figyelmetlenség miatt áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol szemben, szabályosan közlekedett a sértett által vezetett kisbusz és a hozzákapcsolt utánfutó.
A sértett, aki észlelte a vádlott szabálytalanságát, megpróbálta elkerülni az ütközést: a járművét balra kormányozta, azonban a tehergépkocsi nekiütközött a kisbusz jobb első oldalának. A kisbusz és az utánfutó az úttest közepén állt meg, míg a tehergépkocsi a menetiránya szerinti bal oldali útárokba csúszott.
A nagy erejű ütközés következtében a kisbuszban utazók közül egy sértettnek nyolc napon túl gyógyuló súlyos, további 10 sértettnek nyolc napon belül gyógyuló könnyebb sérülései keletkeztek, továbbá jelentős mértékű volt az anyagi kár.
A Debreceni Járási Ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetést szabjon ki és határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől - írják az ügyészség honlapján.
