Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű baleset történt: tizenegyen megsérültek

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 12:20
tömegszerencsétlenségközúti balesetvád
A vétkes sofőr ellen vádat emeltek. A férfinak minősített közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt kell felelnie.
Bors
A szerző cikkei

Minősített közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség egy férfi ellen, akinek közlekedési szabályszegése folytán tizenegy ember sérült meg. A vádirat szerint a román férfi 2025. április 4-én, 0 óra 45 perckor tehergépkocsival közlekedett a 42-es számú főúton Földes felől Berettyóújfalu irányába, amikor figyelmetlenség miatt áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol szemben, szabályosan közlekedett a sértett által vezetett kisbusz és a hozzákapcsolt utánfutó. 

A balesetben tizenegy ember sérült meg / Fotó: Kálmánczhelyi Ákos / Magyarország Ügyészsége

Tizenegyen sérültek meg a balesetben

A sértett, aki észlelte a vádlott szabálytalanságát, megpróbálta elkerülni az ütközést: a járművét balra kormányozta, azonban a tehergépkocsi nekiütközött a kisbusz jobb első oldalának. A kisbusz és az utánfutó az úttest közepén állt meg, míg a tehergépkocsi a menetiránya szerinti bal oldali útárokba csúszott.

A nagy erejű ütközés következtében a kisbuszban utazók közül egy sértettnek nyolc napon túl gyógyuló súlyos, további 10 sértettnek nyolc napon belül gyógyuló könnyebb sérülései keletkeztek, továbbá jelentős mértékű volt az anyagi kár.

A vádlott KRESZ-szabályszegő magatartásának eredményeként jött létre a baleset és sérültek meg az emberek. 

A Debreceni Járási Ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetést szabjon ki és határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől - írják az ügyészség honlapján.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu