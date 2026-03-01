Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Ezek a mi kedvenc hídjaink

Egy magyar is bekerült a világ legszebb hídjai közé

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 14:15
Fedezd fel az emberi találékonyság leglenyűgözőbb alkotásait, amelyek évszázadok óta hidalják át a természet alkotta akadályokat és kötik össze közösségeinket. Tarts velünk ebben a különleges válogatásban, és tudd meg, a te kedvenceid is helyet kaptak-e a „világ legszebb hídjai” listáján!
A világ legszebb hídjai nem csupán mérnöki mesterművek, hanem közösségeket összekötő hidak, amelyek nélkül ma egészen máshogy festenének a modern városképek. Az emberiség évszázadok óta törekszik a természet adta akadályok – folyók, völgyek és esőerdők – legyőzésére, amelynek során a történelmi és kortárs építészet lenyűgöző példái születtek meg. Legyen szó innovatív megoldásokról vagy ősi kötélhidakról, ezek az építmények a praktikum és az esztétikum különleges találkozásai.

A zimbabwei Viktória-vízesés hídja szerepel a "világ legszebb hídjai" listáján.
A "világ legszebb hídjai" lista szubjektív, azonban nem lehet elvitatni e mérnöki mesterművek alkotóinak zsenialitását. A képen a zimbabwei Viktória-vízesés hídja látható
Fotó: Vollverglasung
  • Történelmi szimbólumok: a válogatás bemutatja, hogyan vált a mostari Öreg híd vagy a budapesti Lánchíd a pusztítás után az újjászületés és a megbékélés jelképévé.
  • Mérnöki mesterművek: a listán szereplő építmények – a New York-i gótikus ívektől a sydney-i acélóriásig – a technikai bravúr és az esztétikum különleges találkozásai.
  • Kulturális és turisztikai központok: ezek a hidak nemcsak közlekedési folyosók, hanem közösségi terek és kalandhelyszínek is, legyen szó iráni teázásról vagy zimbabwei bungee jumpingról.

Melyek a világ legszebb hídjai? – Átkelők, amelyek lenyűgöznek

Mivel a Földön több millió híd található, válogatásunk természetesen nem lehet teljes körű, de igyekeztünk kiemelni a legemlékezetesebb kedvenceinket. Érdemes végigböngészni a listát, hogy kiderüljön, a számodra legkedvesebb építészeti csoda is helyet kapott-e az összeállításban. Ezek az alkotások hűen tükrözik a múlt technikai örökségét és a jövő merész vízióit. Minden egyes híd egy-egy történetet mesél el az emberi találékonyságról és a táj formálásáról. 

Öreg híd, Mostar (Bosznia-Hercegovina)

A XVI. századi eredetű mostari Öreg híd (Stari most) a délszláv háború pusztítása után a nemzetközi összefogás és az újjászületés jelképévé vált a Neretva-folyó felett. Ez az UNESCO világörökségi helyszín ma már a megbékélés és a kultúrák békés együttélésének szimbóluma, amelynek köveit egykor a folyó mélyéről mentették ki az újjáépítéshez.

A mostari Öreg híd a Neretva folyó felett.
A mostari Öreg híd építését Nagy Szulejmán rendelte el, építésze a híres oszmán építész, Mimar Sinan tanítványa, Mimar Hayruddin volt
Fotó: Dmitriy Fesenko

Viktória-vízesés hídja (Zimbabwe)

A Viktória-vízesés szomszédságában ívelő, 1905-ben átadott acél ívhíd lélegzetelállító kilátást nyújt a Zambézi-folyó vadregényes szurdokára és a környező dzsungelre. A Zimbabwe és Zambia határán álló építmény nemcsak a közlekedést szolgálja, hanem a kalandvágyók paradicsoma is, ahol a bungee jumpingtól a látványos gyalogos átkelésig számos módon élvezhető a világ egyik természeti csodájának közelsége.

A Viktória-vízesés felett átívelő híd a zöld dzsungel felett.
A Viktória-vízesés hídjának ötlete Cecil Rhodes-tól származott és része volt annak a nagyszabású, de befejezetlen tervnek, hogy vasútvonallal kössék össze Kairót és Fokvárost
Fotó: Felix Lipov

Se-o-si-Pol-híd, Iszfahán (Irán)

A Zayanderud-folyó felett átívelő iszfaháni Allahverdi kán híd, közismertebb nevén a Se-o-si Pol, harminchárom boltívével Irán egyik legkülönlegesebb építészeti kincse. A XVII. század elején emelt, közel 300 méteres kőhíd alsó szintje közösségi térként, felső része pedig kilátóként szolgál, amely különösen az esti kivilágításban nyújt méltóságteljes, aranyló látványt.

Az iszfaháni Si-o-Se-Pol híd esti kivilágításban.
Az iszfaháni Si-o-Se-Pol (33 lyukú) híd 1599 és 1602 között épült; hivatalos nevét a grúz származású, rabszolgából tábornokká emelkedett Allahverdi kánról kapta, aki a hidat építtette
Fotó: Poliorketes

Sydney kikötői híd, Sydney (Ausztrália)

A Sydney kikötője felett átívelő, 1932-ben átadott ikonikus acélív az ausztrál metropolisz elválaszthatatlan jelképe, amely a szomszédos Operaházzal együtt alkot világhírű látképet. A több mint 500 méter hosszan elnyúló szerkezet nemcsak a közlekedés ütőere, hanem a kalandvágyók kedvence is, hiszen tetejéről 360 fokos panoráma nyílik a városra, 2026-tól pedig új kerékpáros rámpa teszi még elérhetőbbé építészeti értékeit.

A Sydney kikötői híd, háttérben toronyházakkal és a Sydney-i operaházzal.
Az ikonikus Sydney kikötői híd épp úgy meghatározza az ausztrál nagyváros látképét, mint a szomszédos operaház sziluettje
Fotó: Taras Vyshnya

Brooklyn-híd, New York (USA)

A Brooklyn-híd New York egyik legikonikusabb jelképe, amely 1883-as átadása óta köti össze Manhattant és Brooklynt a fenséges gótikus kőíveivel. Az 1800 méter hosszú függőhíd nemcsak számtalan filmalkotás visszatérő sztárja, hanem a gyalogosok és fotósok kedvenc útvonala is, ahonnan éjjel-nappal páratlan kilátás nyílik az East Riverre és a felhőkarcolók sziluettjére. A Brooklyn-hídra egyébként épp úgy szeretnek felmászni az emberek, ahogy a budapesti hidakra is, amely azonban mindkét helyen tilos és életveszélyes!

A Brooklyn híd az East Riverrel, a háttérben Manhattan felhőkarcolóival.
Az 1883. május 24-én megnyílt Brooklyn híd volt az East River első állandó átkelőhelye. Ma nélkülözhetetlen része a híres New York-i panorámának
Fotó: Pandora Pictures

+ 1. Széchenyi Lánchíd, Budapest (Magyarország)

Budapest ikonikus függőhídja hatalmas kőíveivel és öntöttvas láncaival köti össze a dombos Budát a pörgős pesti belvárossal. A második világháborúban lerombolták, de az 1949-es újjáépítését követően 2023-ra ismét teljesen megújult, bejáratait pedig ma is kőoroszlánok őrzik. A Lánchíd sötétedés után meleg LED-fényekben úszik, és a legutóbbi felújítás óta csendesebb lett, hiszen már csak a tömegközlekedés, a taxik, valamint a gyalogosok és kerékpárosok előtt áll nyitva.

A budapesti lánchíd és az egyik oroszlánja a budai oldalról fotózva, háttérben Pest épületeivel.
A budapesti Lánchíd egyetlen külföldi listáról sem hiányozhat, hiszen éppúgy Budapest ikonikus látnivalói közé tartozik, mint a Parlament
Fotó: Vadym Lavra

Nézz az alábbi videóban további mesterműveket is:

