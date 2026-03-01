Egy magyar is bekerült a világ legszebb hídjai közé

A világ legszebb hídjai nem csupán mérnöki mesterművek, hanem közösségeket összekötő hidak, amelyek nélkül ma egészen máshogy festenének a modern városképek. Az emberiség évszázadok óta törekszik a természet adta akadályok – folyók, völgyek és esőerdők – legyőzésére, amelynek során a történelmi és kortárs építészet lenyűgöző példái születtek meg. Legyen szó innovatív megoldásokról vagy ősi kötélhidakról, ezek az építmények a praktikum és az esztétikum különleges találkozásai.
Mivel a Földön több millió híd található, válogatásunk természetesen nem lehet teljes körű, de igyekeztünk kiemelni a legemlékezetesebb kedvenceinket. Érdemes végigböngészni a listát, hogy kiderüljön, a számodra legkedvesebb építészeti csoda is helyet kapott-e az összeállításban. Ezek az alkotások hűen tükrözik a múlt technikai örökségét és a jövő merész vízióit. Minden egyes híd egy-egy történetet mesél el az emberi találékonyságról és a táj formálásáról.
A XVI. századi eredetű mostari Öreg híd (Stari most) a délszláv háború pusztítása után a nemzetközi összefogás és az újjászületés jelképévé vált a Neretva-folyó felett. Ez az UNESCO világörökségi helyszín ma már a megbékélés és a kultúrák békés együttélésének szimbóluma, amelynek köveit egykor a folyó mélyéről mentették ki az újjáépítéshez.
A Viktória-vízesés szomszédságában ívelő, 1905-ben átadott acél ívhíd lélegzetelállító kilátást nyújt a Zambézi-folyó vadregényes szurdokára és a környező dzsungelre. A Zimbabwe és Zambia határán álló építmény nemcsak a közlekedést szolgálja, hanem a kalandvágyók paradicsoma is, ahol a bungee jumpingtól a látványos gyalogos átkelésig számos módon élvezhető a világ egyik természeti csodájának közelsége.
A Zayanderud-folyó felett átívelő iszfaháni Allahverdi kán híd, közismertebb nevén a Se-o-si Pol, harminchárom boltívével Irán egyik legkülönlegesebb építészeti kincse. A XVII. század elején emelt, közel 300 méteres kőhíd alsó szintje közösségi térként, felső része pedig kilátóként szolgál, amely különösen az esti kivilágításban nyújt méltóságteljes, aranyló látványt.
A Sydney kikötője felett átívelő, 1932-ben átadott ikonikus acélív az ausztrál metropolisz elválaszthatatlan jelképe, amely a szomszédos Operaházzal együtt alkot világhírű látképet. A több mint 500 méter hosszan elnyúló szerkezet nemcsak a közlekedés ütőere, hanem a kalandvágyók kedvence is, hiszen tetejéről 360 fokos panoráma nyílik a városra, 2026-tól pedig új kerékpáros rámpa teszi még elérhetőbbé építészeti értékeit.
A Brooklyn-híd New York egyik legikonikusabb jelképe, amely 1883-as átadása óta köti össze Manhattant és Brooklynt a fenséges gótikus kőíveivel. Az 1800 méter hosszú függőhíd nemcsak számtalan filmalkotás visszatérő sztárja, hanem a gyalogosok és fotósok kedvenc útvonala is, ahonnan éjjel-nappal páratlan kilátás nyílik az East Riverre és a felhőkarcolók sziluettjére. A Brooklyn-hídra egyébként épp úgy szeretnek felmászni az emberek, ahogy a budapesti hidakra is, amely azonban mindkét helyen tilos és életveszélyes!
Budapest ikonikus függőhídja hatalmas kőíveivel és öntöttvas láncaival köti össze a dombos Budát a pörgős pesti belvárossal. A második világháborúban lerombolták, de az 1949-es újjáépítését követően 2023-ra ismét teljesen megújult, bejáratait pedig ma is kőoroszlánok őrzik. A Lánchíd sötétedés után meleg LED-fényekben úszik, és a legutóbbi felújítás óta csendesebb lett, hiszen már csak a tömegközlekedés, a taxik, valamint a gyalogosok és kerékpárosok előtt áll nyitva.
Nézz az alábbi videóban további mesterműveket is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.