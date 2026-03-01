Egy magyar is bekerült a világ legszebb hídjai közé

A világ legszebb hídjai nem csupán mérnöki mesterművek, hanem közösségeket összekötő hidak, amelyek nélkül ma egészen máshogy festenének a modern városképek. Az emberiség évszázadok óta törekszik a természet adta akadályok – folyók, völgyek és esőerdők – legyőzésére, amelynek során a történelmi és kortárs építészet lenyűgöző példái születtek meg. Legyen szó innovatív megoldásokról vagy ősi kötélhidakról, ezek az építmények a praktikum és az esztétikum különleges találkozásai.

A "világ legszebb hídjai" lista szubjektív, azonban nem lehet elvitatni e mérnöki mesterművek alkotóinak zsenialitását. A képen a zimbabwei Viktória-vízesés hídja látható

Fotó: Vollverglasung

Történelmi szimbólumok: a válogatás bemutatja, hogyan vált a mostari Öreg híd vagy a budapesti Lánchíd a pusztítás után az újjászületés és a megbékélés jelképévé.

a válogatás bemutatja, hogyan vált a mostari Öreg híd vagy a budapesti Lánchíd a pusztítás után az újjászületés és a megbékélés jelképévé. Mérnöki mesterművek: a listán szereplő építmények – a New York-i gótikus ívektől a sydney-i acélóriásig – a technikai bravúr és az esztétikum különleges találkozásai.

a listán szereplő építmények – a New York-i gótikus ívektől a sydney-i acélóriásig – a technikai bravúr és az esztétikum különleges találkozásai. Kulturális és turisztikai központok: ezek a hidak nemcsak közlekedési folyosók, hanem közösségi terek és kalandhelyszínek is, legyen szó iráni teázásról vagy zimbabwei bungee jumpingról.

Melyek a világ legszebb hídjai? – Átkelők, amelyek lenyűgöznek

Mivel a Földön több millió híd található, válogatásunk természetesen nem lehet teljes körű, de igyekeztünk kiemelni a legemlékezetesebb kedvenceinket. Érdemes végigböngészni a listát, hogy kiderüljön, a számodra legkedvesebb építészeti csoda is helyet kapott-e az összeállításban. Ezek az alkotások hűen tükrözik a múlt technikai örökségét és a jövő merész vízióit. Minden egyes híd egy-egy történetet mesél el az emberi találékonyságról és a táj formálásáról.

Öreg híd, Mostar (Bosznia-Hercegovina)

A XVI. századi eredetű mostari Öreg híd (Stari most) a délszláv háború pusztítása után a nemzetközi összefogás és az újjászületés jelképévé vált a Neretva-folyó felett. Ez az UNESCO világörökségi helyszín ma már a megbékélés és a kultúrák békés együttélésének szimbóluma, amelynek köveit egykor a folyó mélyéről mentették ki az újjáépítéshez.

A mostari Öreg híd építését Nagy Szulejmán rendelte el, építésze a híres oszmán építész, Mimar Sinan tanítványa, Mimar Hayruddin volt

Fotó: Dmitriy Fesenko

Viktória-vízesés hídja (Zimbabwe)

A Viktória-vízesés szomszédságában ívelő, 1905-ben átadott acél ívhíd lélegzetelállító kilátást nyújt a Zambézi-folyó vadregényes szurdokára és a környező dzsungelre. A Zimbabwe és Zambia határán álló építmény nemcsak a közlekedést szolgálja, hanem a kalandvágyók paradicsoma is, ahol a bungee jumpingtól a látványos gyalogos átkelésig számos módon élvezhető a világ egyik természeti csodájának közelsége.