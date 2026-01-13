Áll a bál az M3-on: megcsúszott, majd szalagkorlátnak hajtott egy kamion

Lezárták az M3-as autópálya egyik lehajtóját, miután a csúszós útviszonyok miatt baleset történt.

Baleset történt az M3-as autópályán Fotó: Zalai hírlap

Egy nyerges vontató haladt a 4-es főúton, a 267-es kilométerszelvénynél, amikor a jármű megcsúszott, majd a szalagkorlátnak ütközött.

A baleset az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető felhajtóján történt, amelyet a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezártak.

A helyszínre hivatásos tűzoltók érkeztek a mentési munkálatok elvégzéséhez - írja a Katasztrófavédelem.