Áll a bál az M3-on: megcsúszott, majd szalagkorlátnak hajtott egy kamion

Lezárták az M3-as autópálya egyik lehajtóját, miután a csúszós útviszonyok miatt baleset történt.
Egy nyerges vontató haladt a 4-es főúton, a 267-es kilométerszelvénynél, amikor a jármű megcsúszott, majd a szalagkorlátnak ütközött.
A baleset az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető felhajtóján történt, amelyet a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezártak.
A helyszínre hivatásos tűzoltók érkeztek a mentési munkálatok elvégzéséhez - írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.