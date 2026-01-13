Hókáosz 2.0 – újra térdre rogyott Budapest: balesetek, késések, lefagyott utak

Hókáosz újratöltve, a kedd reggeli havazás és ónos eső után újra megbénult Budapest. Bár ezúttal kevés hó esett, ám sok helyen az utak és a járdák így is veszélyessé váltak, mert a hó esővé változott és a lehullott eső elkezdett megfagyni. A kialakult jégrétegek és a latyak keveredése borzasztó állapotokat idézett elő az utakon - írja cikkében a Metropol.

Hókáosz Budapesten, újra járhatatlanok az utak (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

A BKK Info is több késésről számolt be, és számos járat közlekedését befolyásolták a balesetek és a nehezen járható utak. Buszok, villamosok akadtak el, csúsztak meg, kényszerültek lassításra – miközben az utasok reggel munkába, iskolába igyekeztek.

A megállók sincsenek letakarítva a fővárosban (Fotó: Kovács Dávid / Metropol)

A lep szerint a hatóságok és szakemberek már hétfőn figyelmeztettek: kedden ónos eső várható, fokozott óvatosságra van szükség. Ezt is, ahogy a hóhelyzetet kezelni kéne, sőt készülni kellett volna rá!

A következő napokban is hasonló időjárás várható, így az óvatosság nemcsak az autósoknak, hanem a gyalogosoknak is létfontosságú lesz.

A közösségi oldalakat ellepték a panaszos bejegyzések. Több kerület polgármestere is jelezte: a lakók tömegesen panaszkodnak a fővárosi fenntartású utak állapotára.

Ahol szórtak, ott sárrá változott az út (Fotó: Metropol)

Sokan azt írják, úgy tűnik, mintha több helyen nem történt volna megfelelő megelőző szórás éjszaka, pedig ez jelentősen csökkenthette volna a jegesedést.

A legtöbb panasz a kisebb utcákból érkezik, ahol – a lakók szerint – még a múlt heti havat sem takarították el megfelelően. Erre hullott most az újabb hó és eső, ami extrém, veszélyes körülményeket teremtett. A buszmegállók állapota is visszatérő probléma: sok helyen nehézkes volt a fel- és leszállás, csúszós peronokkal, elmaradt takarítással.

Karácsony Gergely főpolgármester kommunikációja sokak szerint kísértetiesen hasonlít a múlt heti hókáosz idején látottra. Hétfő este még figyelmeztető posztot tett közzé az ónos eső veszélyeiről és az egymásra való odafigyelés fontosságáról. Kedden reggel azonban, amikor az utasok már a káosz közepén próbáltak közlekedni, nem érkezett újabb tájékoztatás, sem megnyugtató üzenet.

A kommentmezőben elszabadultak az indulatok:

Kénytelenek vagyunk egymásra vigyázni, mert te semmit nem teszel azért, hogy jégmentes legyen a város

– írta egy feldühödött hozzászóló.