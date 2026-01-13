Hókáosz 2.0 – újra térdre rogyott Budapest: balesetek, késések, lefagyott utak

Hókáosz újratöltve, a kedd reggeli havazás és ónos eső után újra megbénult Budapest. Bár ezúttal kevés hó esett, ám sok helyen az utak és a járdák így is veszélyessé váltak, mert a hó esővé változott és a lehullott eső elkezdett megfagyni. A kialakult jégrétegek és a latyak keveredése borzasztó állapotokat idézett elő az utakon - írja cikkében a Metropol.
A BKK Info is több késésről számolt be, és számos járat közlekedését befolyásolták a balesetek és a nehezen járható utak. Buszok, villamosok akadtak el, csúsztak meg, kényszerültek lassításra – miközben az utasok reggel munkába, iskolába igyekeztek.
A lep szerint a hatóságok és szakemberek már hétfőn figyelmeztettek: kedden ónos eső várható, fokozott óvatosságra van szükség. Ezt is, ahogy a hóhelyzetet kezelni kéne, sőt készülni kellett volna rá!
A következő napokban is hasonló időjárás várható, így az óvatosság nemcsak az autósoknak, hanem a gyalogosoknak is létfontosságú lesz.
A közösségi oldalakat ellepték a panaszos bejegyzések. Több kerület polgármestere is jelezte: a lakók tömegesen panaszkodnak a fővárosi fenntartású utak állapotára.
Sokan azt írják, úgy tűnik, mintha több helyen nem történt volna megfelelő megelőző szórás éjszaka, pedig ez jelentősen csökkenthette volna a jegesedést.
A legtöbb panasz a kisebb utcákból érkezik, ahol – a lakók szerint – még a múlt heti havat sem takarították el megfelelően. Erre hullott most az újabb hó és eső, ami extrém, veszélyes körülményeket teremtett. A buszmegállók állapota is visszatérő probléma: sok helyen nehézkes volt a fel- és leszállás, csúszós peronokkal, elmaradt takarítással.
Karácsony Gergely főpolgármester kommunikációja sokak szerint kísértetiesen hasonlít a múlt heti hókáosz idején látottra. Hétfő este még figyelmeztető posztot tett közzé az ónos eső veszélyeiről és az egymásra való odafigyelés fontosságáról. Kedden reggel azonban, amikor az utasok már a káosz közepén próbáltak közlekedni, nem érkezett újabb tájékoztatás, sem megnyugtató üzenet.
A kommentmezőben elszabadultak az indulatok:
Kénytelenek vagyunk egymásra vigyázni, mert te semmit nem teszel azért, hogy jégmentes legyen a város
– írta egy feldühödött hozzászóló.
A kérdés egyre gyakrabban merül fel: valóban rendelkezik-e a főváros elegendő kapacitással a téli védekezéshez?
A BP Műhely ennek járt utána. Elemzésük szerint:
Miközben a városvezetés rendszeresen arra kéri az autósokat, hogy ilyen időben válasszák a tömegközlekedést, sok utas most újabb akadályba ütközött: többen jelezték, hogy a kültéri, érintőkijelzős jegyautomaták lefagytak a hidegben és nem működtek. Így volt, aki nemcsak a csúszós járdákkal, hanem az üzemképtelen automatákkal is kénytelen volt megküzdeni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.