Botrány! Fizikai erőszak miatt kizárták a Séfek Séfe egyik versenyzőjét

A Séfek Séfe 7. évadában egyre élesedik a helyzet, ugyanis miután a csapatfőzés kezdete előtt Dénes Ádám bejelentette, hogy feladja a versenyt, még egy versenyzőnek távoznia kellett, nem is akárhogyan. A Séfek Séfe évadai alatt még sosem fordult elő, hogy kizártak volna egy versenyzőt, ráadásul azért, mert megütötte egyik versenytársát. Mutatjuk, hogy mi történt.

Vomberg Frigyes, Tischler Petra és Krausz Gábor is kiakadt, amikor megtudták, hogy a Séfek Séfe új évadának szereplői között milyen balhé alakult ki (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Princess Szabina és Orosz Mirella számára már nem egyszerűen a versenyhelyzetről szólt, ugyanis a lányok közötti viszály annyira elszabadult, hogy mára ez már végzetesnek bizonyult. A folyamatos szóváltás közepette Miri meggyanúsította A Nagy Ő Szabináját azzal, hogy szándékosan ellopta és felhasználta a tortájához készített krémet, ezzel pedig direkt hátráltatta őt. Az alaptalan vádak miatt a zöld csapat versenyzője annyira kiborult, hogy teljesen elvesztette a fejét. Így amikor kiderült, hogy csak egy véletlen félreértés volt az egész, és valójában véletlenül maga Mirella tüntette el a hozzávalót, olyat tett, amire nincs mentség. A TikTok sztár először egy konyharuhát vágott ellenfeléhez, majd meg is ütötte őt, bocsánatkérést követelve. Ez persze a műsor szerkesztőinek figyelmét sem kerülte el, így Szabina habos-babos rózsaszín világa egy pillanat alatt rémálomszerűvé vált.

„A ti esetetekben nem a tortákról fogunk beszélgetni, mert ennél sokkal súlyosabb dolog történt. A Séfek Séfe történetében még soha nem fordult ilyen elő” – kezdte Ördög Nóra, amikor a kóstolás után a séfek elé állította a két lányt.

A szabálykönyv elég világosan fogalmaz ezzel kapcsolatban. A fizikai erőszak semmilyen formája nem megengedett, és méltatlan hozzátok, a séfekhez, és a műsorhoz is. Szabina, ki kell, hogy zárjunk a versenyből. Számodra véget ért a Séfek Séfe

– jelentette ki a műsorvezető, miután mindkettejük szemszögéből meghallgatták az esetet.

A Séfek Séfe kizárással sújtotta Dancsi Szabinát, miután megütötte a versenytársát (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe szereplői tönkretették a jövőjüket?

A történteken persze a Séfek Séfe zsűrije is kiakadt.

„A nők évtizedek óta azért küzdenek a konyhákon, hogy ne tartsák őket hisztis pics*nak, köztük én is. Rengeteget küzdünk azért, hogy ne olyan legyen a megítélésünk, amit ezek szerint ti most itt levágtatok. Tudom, hogy nem vagytok szakmabeliek, de nagyon jól tudjátok, hogy ez egy verseny, és azt gondolom, hogy itt most évek munkáját romboltátok le nagyon sok szakmabélinek. Nagyon-nagyon csalódott vagyok” – fejtette ki a véleményét dühösen Tischler Petra, majd Szabinának távoznia kellett.

Annyit azért még mondanék, hogy nyilván nem voltam ott, és nem láttam, de láttalak már csapatban dolgozni, és tudom, hogy hogy beszélsz a többiekkel. Valószínűleg provokáltad is, ami nyilván nem mentség arra, hogy megüt, de ha rajtam múlna, te is mennél utána. És ha a legközelebbi napon nem szeded össze magad, akkor ugyanerre a sorsra fogsz jutni

– közölte Krausz Gábor a saját versenyzőjével, Mirellával, miután a zöld csapat egykori tagja sírva elhagyta a konyhát.