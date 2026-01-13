Most kaptuk: az ítéletidő miatt leállt a bécsi repülőtér

Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légijáratokat a bécsi repülőtér - jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője.
A szóvivő szerint a repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani. A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban.
Az érkező járatokat más repülőterekre - például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe - irányítják át.
A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető - írja az MTI.
