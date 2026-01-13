Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Most kaptuk: az ítéletidő miatt leállt a bécsi repülőtér

2026. január 13.
Az összes járatot át kellett terelniük. A bécsi repülőtér teljesen leállt a jeges időjárás miatt.
Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légijáratokat a bécsi repülőtér - jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője.

A repülőtér használhatatlanná vált

A szóvivő szerint a repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani. A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban.

Az érkező járatokat más repülőterekre - például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe - irányítják át.

A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető - írja az MTI.

