Most kaptuk: az ítéletidő miatt leállt a bécsi repülőtér

Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légijáratokat a bécsi repülőtér - jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője.

Időjárás miatt állt le a bécsi repülőtér (fotó Pexels)

A repülőtér használhatatlanná vált

A szóvivő szerint a repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani. A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban.

Az érkező járatokat más repülőterekre - például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe - irányítják át.

A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető - írja az MTI.