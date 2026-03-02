„Amikor megtudtam, hogy meghalt, olyan volt mint egy gyomros” – mérgező itallal ölte meg saját saját lányát egy anya, a család összetört

Az ügyészek nem indítanak halálbüntetést egy észak-karolinai nő ellen, akit azzal vádolnak, hogy legalább négy ember italát megmérgezte, és kettőt közülük, beleértve a lányát is megölt.

Kettő halálos mérgezéssel is vádolják az édesanyát (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Két mérgezéssel vádolják a nőt, de elkerülte a halálbüntetést

A Henderson megyei bírósági tárgyaláson, február 26-án, csütörtökön John Douglas Mundy kerületi ügyészhelyettes azt mondta, hogy Gudrun Linda Casper-Leinenkugel tárgyalása nem halálbüntetéssel járó ügyként folytatódik.

A nőt két rendbeli elsőfokú gyilkossággal, két rendbeli elsőfokú gyilkossági kísérlettel és három rendbeli bizonyos élelmiszer vagy ital terjesztésével vádolják 32 éves lánya, Leela Jean Livis halála, valamint másik felnőtt lánya és annak barátja megmérgezési kísérlete kapcsán.

Az állítólagos mérgezések egy 2025. november 30-i hálaadásnapi összejövetelen történtek, amikor három résztvevő, Livis, Richard Pegg és Mia Lacey ugyanabból a borosüvegből ittak, mielőtt megbetegedtek. A bírósági dokumentumok szerint az ital acetonitrilt tartalmazott, egy gyártás során használt vegyi anyagot, amely cianiddá változik és késleltetett mérgezéshez vezet.

Livis 2025. december 1-jén halt meg a történtek után. Azonban a nyomozók olyan bizonyítékokat találtak, amelyek állítólag Casper-Leinenkugelt kötik Michael Schmidt 2007-es, Henderson megyei halálához is. Schmidt halotti anyakönyvi kivonata a halál okát akut acetonitril-mérgezésként, valószínűleg belélegzésként jelöli meg.

Livis édesapja, Travis Peterson teljesen összeomlott, mikor meghallotta lánya halálhírét.

Az elsőszülött gyermekem. Amikor megtudtam, hogy Leela meghalt, olyan volt mint egy gyomros

- mondta az apa.

Casper-Leinenkugel több családtagja is jelen volt a tárgyalóteremben, amikor megtudta, hogy nem fogják halálbüntetésre ítélni, köztük Lacey, az állítólagos áldozata is. A nő védőügyvédje, Paul Bidwell korábban azt nyilatkozta, hogy határozottan tagadja az ellene felhozott bűnügyi vádakat, és mindenáron meg fogja védeni magát. A következő meghallgatásra április 30-ra kerül sor - írta a People.