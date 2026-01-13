Hihetetlen hőmérséklet: mínusz 21 fokot mértek Kovásznán

A Kovászna megyei Bodzafordulón hihetetlen hőmérsékletet jelentett a meteorológia: kedd reggel mínusz 21 Celsius-fokot mértek.

Hihetetlen hőmérsékletekről számoltak be Romániában

A Dél-Erdélyi Regionális Meteorológiai Központból Halada Szilárd elmondta, hogy ez az idei év eddigi legalacsonyabb hőmérséklete, amelyet lakott terület közelében mértek.

Mínusz 21 Celsius-fok volt ma reggel Bodzafordulón, de a következő két-három napban enyhülni fog az idő. Január 17-18-tól ismét lehűlés következik, és az éjszakák fagyosak lesznek, de nem lesz mínusz 14–18 foknál hidegebb

- tette hozzá.

Elmondása szerint az elmúlt években Bodzafordulón, amit kis Szibériának is neveznek, a telek enyhébbek voltak. 2015. január 8-án például mínusz 34,6 Celsius-fokot mértek, míg 2023-ban már csak mínusz 31-et.

Az elmúlt fél évszázad legalacsonyabb hőmérsékletét 2005. február 8-án jegyezték Kovászna megyében: akkor mínusz 35,8 Celsius-fok volt Bodzafordulón. Ilyen alacsony hőmérsékleti értékre 1939 óta nem volt példa - írja a Maszol.