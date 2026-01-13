Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
Keddi időjárás: ilyen borzalmak várnak ránk

2026. január 13.
Nemcsak havazás, hanem ónos eső is nehezíti a közlekedést. A keddi időjárás a tél eddigi legrosszabb csúcspontja lehet.
Az igazi téli időjárás negatív csúcspontjára érkeztünk: havazás és ónos eső borítja be az országot.

Ezt rejti a keddi időjárás
Ezt rejti a keddi időjárás Fotó: Unsplash

Ez a teli időjárás legrosszabb napja?

A hideg levegő és a nedvesebb légtömegek találkozása ónos esőt eredményezhet, ami országszerte több útszakaszt tehet majd használhatatlanná.

A keddet felhős ég jellemzi, és főként az ország északkeleti részein lehet csapadékra számítani. A csapadék típusa eltérő lehet, kiszámíthatatlansága pedig akár veszélyhelyzeteket is előidézhet.

A Hatvan-Orosháza vonaltól keletre havazás várható, itt akár 5-10 centiméteres hótakaró is lehullhat. Ez a Tiszántúlon és az Északi-középhegység térségében komoly fennakadásokat okozhat.

Nyugaton és az átmeneti zónákban a hó helyett ónos eső eshet, emiatt jégpáncél alakulhat ki, amely rendkívül balesetveszélyes helyzetet teremt.

A hőmérséklet északkeleten akár -10 fokig is süllyedhet, máshol fagypont közelében alakul, néhol pedig akár plusz értékeket is mérhetnek.

A Köpönyeg beszámolója szerint a tükörjég, valamint a hóval borított útszakaszokon uralkodó rossz látási viszonyok is komoly veszélyt jelentenek a közlekedők számára.

 

