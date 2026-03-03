Kitálalt a plasztikai sebész Baj Angelika újabb mellműtétéről: „Bőrelhaláshoz is vezethet!”

A rekordméretű mellekkel rendelkező felnőttfilmes imádja a reflektorfényt. Az OnlyFans-modell Baj Angelika nem véletlenül csináltat nagyobbnál-nagyobb kebleket: extravagáns külseje rengeteg embernek tetszik, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy a 11 kilós mellek bizony komoly megterhelést jelentenek. A Bors Dr. László Zsolt plasztikai sebészt kérdezte az extrém nagy implantátumok okozta egészségügyi problémákról.

Baj Angelika mellmérete egyre csak nő, most újabb műtétre készül

(Fotó: Vadnai Szabolcs/MW archív)

Baj Angelika nagyobb melleket akar: a bőre kilyukadhat a szilikontól

Kiara Lord barátnőjéről rengeteg ember beszél, hivatalosan is az övéi hazánk legnagyobb mellei, vasárnap este a Nagy Duett nézői is megismerték. Baj Angelika sokak szerint beteg, ő azonban tagadja, hogy testképzavara van. Mindenesetre az biztos, hogy egy bizonyos méret felett már komoly egészségügyi kockázata van az implantátumok beültetésének.

„Nagyon megterheli a gerincet ekkora súly, az állandó rossz tartás a csigolyákat húzza lefelé, feszül az izomzat, hosszú távon gerincsérvet okozhat” – kezdte a Borsnak Dr. László Zsolt plasztikai sebész.

Láttam a hölgy fotóját, az alkata teljesen alkalmatlan ekkora implantátumhoz. De a probléma maga a mell! Az implantátumok mérethatárait meghatározza magának a mellnek az átmérője. Lehet állomány alá is tenni, lehet félig izom alá is tenni, de azt is úgy kell kiszámolni, hogy megfelelő bőrfedés legyen felette. Egy ilyen 5500 köbcenti implantátumnak, még ha ilyen hiper emelt is, az átmérője jóval nagyobb, mint a saját mell átmérője. Én soha nem teszek be olyan méretet, ami a meghaladja a saját átmérőjét, mert roppant veszélyes az alanyra!

Rá sem ismerni a korábbi Angelikára (Fotó: Bors)

A szakértő figyelmeztet!

A szakértő szerint a legnagyobb kockázat nem csupán az eltorzul az összkép, de kilyukadhat a bőr is.

„Túlfeszül a bőr, kilyukad, kijön az implantátum, ez a leggyakoribb probléma. Túlfeszülnek a szövetek, romlik a vérellátás, ezzel romlik a bőr szakítószilárdsága, ami kiszakadáshoz, legrosszabb esetben bőrelhaláshoz vezethet. Hosszútávon hatalmos fájdalmakhoz is vezetnek az ekkora implantátumok, voltak már korábban is 3-4 ezer köbcentis beültetések külföldön, és sajnos voltak, akik az egyre erősödő fájdalmak és sokasodó problémák miatt öngyilkosok lettek. Ez maximális önképzavar, amit az alany nem gondol át, mekkora veszélynek teszi ki önmagát! Az orvost sem értem, aki külföldön ezt elvállalja, mert ő fel tudja mérni, mekkora a kockázat. Egyébként a gyártók sem adnak garanciát 800 köbcenti fölött, ezt csakis egyedi rendelésre lehet, de garancia akkor sincs, ami nem véletlen!” – szögezte le a plasztikai sebész.