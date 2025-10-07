Folytatódik a harc az Otthon Startos ügyfelekért: az egyik bank megduplázta a jóváírás összegét!

Folytatódik az Otthon Start hitelt igénylő ügyfelekért a verseny a bankok között. A már meglévő akciók, kedvezmények mellett az egyik bank például megduplázta az elérhető jóváírás összegét. Mutatjuk melyik ez a bank és azt is, más pénzintézetek mivel igyekeznek meggyőzni az embereket, hogy náluk vegyék fel a 3%-os hitelt.

Továbbra is élénk harc folyik az Otthon Startos ügyfelekért a bankoknál: több kedvezményt is kínálnak. Fotó: jd8 / Shutterstock

Az egyik bank megduplázta a jóváírás összegét

Októbertől megduplázta az Otthon Start Program igénylésekor kínált jóváírás összegét a Raiffeisen Bank-írja a Bank360.hu. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 100.000 Ft helyett már 200.000 forintra számíthatnak azok, akik a náluk igénylik a kedvezményes lakáshitelt. Az összeget a hitel kifizetését követő 30 napon belül írják jóvá az ügyfelek számláin. A kedvezmény a 2025. december 31-ig benyújtott kölcsönökre érvényes. Emellett a Raiffeisen továbbra is átvállalja vagy elengedi többek között a(z)

közjegyzői díjat (maximum 50 ezer forintig, 5 millió forint feletti hitelösszeg esetén),

értékbecslési díjat,

helyszíni szemle díját,

hitelbírálati díjat,

fedezetellenőrzési díjat,

térképmásolati díjat,

valamint a földhivatali bejegyzési díjat.

Mit kínál a többi bank az Otthon Start hitel igénylőknek?