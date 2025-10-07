Folytatódik a harc az Otthon Startos ügyfelekért: az egyik bank megduplázta a jóváírás összegét!

Hatalmas az érdeklődés az új, kedvezményes hitel iránt. Az első hónapban már legalább 15.000-en igényelték az Otthon Startot, ami nem csak az ingatlanpiacot lendítette fel, de a bankok közti versenyt is!
Folytatódik az Otthon Start hitelt igénylő ügyfelekért a verseny a bankok között. A már meglévő akciók, kedvezmények mellett az egyik bank például megduplázta az elérhető jóváírás összegét. Mutatjuk melyik ez a bank és azt is, más pénzintézetek mivel igyekeznek meggyőzni az embereket, hogy náluk vegyék fel a 3%-os hitelt.
Az egyik bank megduplázta a jóváírás összegét
Októbertől megduplázta az Otthon Start Program igénylésekor kínált jóváírás összegét a Raiffeisen Bank-írja a Bank360.hu. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 100.000 Ft helyett már 200.000 forintra számíthatnak azok, akik a náluk igénylik a kedvezményes lakáshitelt. Az összeget a hitel kifizetését követő 30 napon belül írják jóvá az ügyfelek számláin. A kedvezmény a 2025. december 31-ig benyújtott kölcsönökre érvényes. Emellett a Raiffeisen továbbra is átvállalja vagy elengedi többek között a(z)
közjegyzői díjat (maximum 50 ezer forintig, 5 millió forint feletti hitelösszeg esetén),
értékbecslési díjat,
helyszíni szemle díját,
hitelbírálati díjat,
fedezetellenőrzési díjat,
térképmásolati díjat,
valamint a földhivatali bejegyzési díjat.
Mit kínál a többi bank az Otthon Start hitel igénylőknek?
Október 31-ig a CIB Bank is 200.000 forintot ír jóvá a hiteligénylőknek, amennyiben teljesítenek bizonyos feltételeket, ráadásul a CIB egyike azoknak a bankoknak, amelyek még az Otthon Start Program hivatalos, 3 százalékos kamatánál is kedvezőbb, 2,95 százalékos kamatozás mellett nyújtja a kedvezményes lakáshitelt. A hitelintézet ezen túl számos egyéb díjat (ügyfélminősítés díja, fedezetminősítés díja, földhivatali eljárási illeték átvállalása, földhivatali ügyintézés díjának átvállalása, ingyenes takarnetes lekérdezés) is elenged a hiteligénylés során, ami több tízezer forintot is jelenthet az ügyfeleknek.
Az UniCredit Banknál egyhavi törlesztőrészlet, de minimum 100.000 forint jár vissza az adósoknak, ráadásul a bank további kamatkedvezményt nyújt, így náluk csak 2,9% az Otthon Start hitel kamata. Az akció 2025. november 30-ig érvényes.
A K&H Bank is 200.000 forintos jóváírást ad azoknak az ügyfeleknek, akik sikerrel adják be az igénylést. A jóváírás feltétele, hogy a banknál legyen vezetett bankszámlája az ügyfélnek.
A Gránit Bank is 200.000 forintos jóváírást kínál a hiteligénylőknek a 2,85%-os kamat mellett. Ezen kívül ők is elengedik például a folyósítási jutalékot, a tulajdoni lapok és a térképmásolat díját, valamint a fedezet bejegyzési díjat. Az akció a 2025. november 30-ig befogadott igénylésekre vonatkozik.
Az Erste Banknál akár 360.000 forintot is jóváírnak a hiteligénylőknek. Közvetlenül az Otthon Start Programmal kapcsolatban az Erste is 200.000 forintos számlajóváírási akciót hirdetett, ugyanakkor a banknál történő számlanyitásért további 40.000 (két igénylő esetén pedig kétszer 80.000) forintot kaphatunk. További 40.000 forint jár abban az esetben is, ha a megvásárolt ingatlanra a bankon keresztül kötjük meg az Union Biztosító lakásbiztosítását. És további 40.000 forintot jelent, ha hitelfedezeti biztosítást is kötünk a hitelintézeten keresztül.
Az OTP Bank elengedi a folyósítási díjat (max. 30.000 Ft) ha Groupama biztosítást kötünk a hitel mellé, az értékbecslés díjából pedig a 35.000 Ft feletti részt nem kell megfizetni, az azonnali (statisztikai alapú) értékbecslés pedig ügyletenként egy ingatlanra díjmentes. A közjegyzői okirat költségének 50%-át is megtéríti az OTP, utólag, ha a Groupama törlesztési biztosítás megkötésre is sor kerül.
Az MBH Bank egy darab 100.000 forint értékű MOL ajándékkártyát ad azoknak az igénylőknek, akik már rendelkeznek folyószámlával a banknál, legalább 350.000 forintos jóváírást teljesítenek, lakásbiztosítást kötnek és legalább 10 millió forintnyi Otthon Start hitelt vesznek fel.
