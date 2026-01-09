Mínusz 25 fok: a tél leghidegebb éjszakáján vagyunk túl

Rekordhideg éjszakán vagyunk túl, ami azt mutatja: a tél egy cseppet sem viccel.

Túl vagyunk az idei téli szezon leghidegebb éjszakáján Fotó: Pexels

A Köpönyeg.hu jelentése szerint nem egyszerűen farkasordító hideg volt az éjszaka folyamán, de rekordhideg is: az idei téli szezonban most mértek először ilyen alacsony hőmérsékletet. Több mérőállomáson mínusz 20 fok alá kúszott a hőmérő higanyszála, a Nógrád vármegyei Szécsény pedig rekorder lett. Itt mérték a leghidegebbet, -25 Celsius-fokot. Mihálygergén mínusz 23,9, Zabarban mínusz 23,5, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon pedig mínusz 23 fokot mértek.

Bekeményít a tél: itt támad ónos esővel

Eddig csak a havazás és a hideg nehezítette az életünket, most azonban a hóhelyzet mellett ónos esővel is támad Tél tábornok: két vármegyében, Somogyban és Baranyában piros figyelmeztetés van érvényben, itt a várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 5 mm-t.