Tragédia Sátoraljaújhelynél: vonat és autó ütközött, az összes utas meghalt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 20:25
Várhatóan késő estig nem járnak a vonatok Sárospatak és Sátoraljaújhely között. A hírek szerint az autó mind a négy utasa meghalt, miután összeütközött a vonattal.
Négy ember meghalt csütörtök délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél, a 37-es út átjárójában - közölte a Mávinform a Facebook-oldalán. Jelezték: várhatóan késő estig nem járnak a vonatok Sárospatak és Sátoraljaújhely között.

Vonat és autó ütközött, többen életüket vesztették / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A Mávinform tájékoztatása szerint a személygépkocsi a Szerencsről Sátoraljaújhelyre 16:04 órakor elindult személyvonattal ütközött. 

A baleset idején a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett

 - tették hozzá.

A vasúttársaság információi szerint a balesetben az autó mind a négy utasa meghalt, a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg - írja az MTI. 

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, várhatóan késő estig szünetel a vasúti forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között, az utasokat pótlóbuszok szállítják jellemzően Sátoraljaújhely és Sárospatak, esetenként Sátoraljaújhely és Szerencs állomások között - írták.

 

