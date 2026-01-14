Folyamatosan dolgoznak a kukásautók az országban

Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 15:59 / FRISSÍTÉS: 2026. január 14. 16:00
Közleményt adott ki a MOHU.
Bors
A január 7-8-9-i napokon a hóhelyzet miatt mintegy 30 településre nem jutottak el a tervezett járatok, illetve olyan utcákba, helyszínekre, ahol a havas, síkos, meredek utak miatt nem tudtak bejutni. A hétvégére ez a szám jelentősen visszaesett, akkor 15 településre nem jutottak el az autók, majd a január 13-i havazás és ónos eső miatt pedig mintegy 40 településre nem sikerült eljutni.

Fontos közleményt adott ki a MOHU / Fotó: Pexels illusztráció

Folyamatosan dolgoznak az országban a kukásautók

A kiesések pótlása folyamatos. A zord időjárás ellenére a feladatot ellátó kollégáink minden nap a teljes feladatellátáshoz szükséges humán erőforrással és eszközállománnyal vonulnak ki. Folyamatos a munka, de az aktuális hóhelyzet, ónoseső, csúszós, szűk, balesetveszélyes utak akadályozhatják őket. Csak a MOHU BUDAPEST területén az elmúlt napokban mintegy 150 000 kilométer távot tettek meg összesen a kukásautók. Országosan naponta több ezer útvonalon vonulnak ki, egy útvonalon több -  akár 3-4-5 - települést is érintve. Mindenhol a helyi szolgáltató felel a kukák biztonságos ürítéséért.

 

A szolgáltatás érdekében folyamatosan együttműködünk az Operatív Törzzsel, önkormányzatokkal, a települési utak tisztaságáért felelős szervezetekkel, hogy a szállításból kimaradt településekre, utcákba vezető utakat megtisztítsák, és a járművek elérjék a lakosság által kihelyezett kukákat. A kukásautók minden, a téli időjáráshoz szükséges előírással fel vannak szerelve, de tekintettel arra, hogy igen nagyméretű, komoly súlyterhelésű - akár 20-30 tonnás - speciális célgépek, így havas, jeges időben a szűkebb, csúszósabb utcákba kevésbé tudnak behajtani, mint például egy személyautó, hiszen biztonsági okokból ez több kockázatot is jelent.

 

A megtisztított utakon a pótlást az előre betervezett, normál járatokkal együtt végzik el a kukásautók országszerte. Így előfordulhat, hogy nem a megszokott reggeli időszakban, hanem délután, vagy akár több nappal később érkeznek meg egy adott helyre, de a kukások folyamatosan dolgoznak, hogy mindenhova eljussanak. Ezért arra kérjük a lakosságot, hogy a korábban kihelyezett hulladékot, kukát hagyják kinn, és ne húzzák vissza, mert a szemetet el fogják vinni.

 

Az elmaradt szállítás pótlásának idejével kapcsolatban az illetékes területi szolgáltatók tudnak tájékoztatást adni. A szolgáltatók ügyfélszolgálati elérhetőségei megtalálhatóak a hulladékszállítási díj számlalevelének első oldalán, illetve a MOHU honlapján, a település irányítószámának megadását követően. 

Ezen a videón látszik, milyen kockázatot jelent egy kukásautó számára a csúszós utca:

 

 

