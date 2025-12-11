Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Káosz uralkodott a havas repülőtéren: saját kollégáját gázolta halálra hókotróval egy munkás

repülőtér
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 17:05
balesethalálos baleset
A rendőrség most azt próbálja kideríteni, hogyan történhetett a tragédia. Éppen az utakat takarította, ekkor gázolta halálra hókotróval egyik munkatársát.
CJA
A szerző cikkei

Egy helyi alkalmazott gázolta halálra saját munkatársát egy hókotróval a minneapolisi Saint Paul repülőtéren, a hóvihar közepette.

Hóviharban gázolta halálra saját munkatársát egy reptéri dolgozó
Hóviharban gázolta halálra saját munkatársát egy reptéri dolgozó
Fotó: Komka Péter /  MTI

A 47 éves áldozatot helyi idő szerint kedd este 7 órakor ütötte el egy Ford F550-es hókotró az LSG Sky Chefs parkolójában - ez a repülőtér 2-es termináljához közel található.

A Metropolitan Airports Commission szóvivője, Jeff Lea elmondta, hogy a hatóságokat a helyszínre riasztották, és az elsősegélynyújtók megpróbálták megmenteni a férfit, de minden erőfeszítésük ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították.

Véletlenül gázolta halálra saját munkatársát

A hókotró 25 éves kezelője éppen egy magánúton próbálta eltakarítani a havat, ám nem vette észre a személyzet egyik tagját.

A helyszínen maradt és együttműködött a hatóságokkal, ittasság gyanúja nem merült fel

- árulta el a szóvivő.

A minnesotai állami rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, az áldozat kilétét nem hozták nyilvánosságra. Egy szóvivő így nyilatkozott a tragédiáról:

Ez a veszteség mindannyiunkat érint. Különösen azokat, akik nap mint nap szorosan együtt dolgoztak vele.

A rendőrség nem közölte, hogy az időjárásnak volt-e szerepe a balesetben, ám azon a napon 200 járat késett a repülőtérről, és a baleset idején is havazott - írja a New York Post.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu