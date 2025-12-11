Káosz uralkodott a havas repülőtéren: saját kollégáját gázolta halálra hókotróval egy munkás

Egy helyi alkalmazott gázolta halálra saját munkatársát egy hókotróval a minneapolisi Saint Paul repülőtéren, a hóvihar közepette.

Hóviharban gázolta halálra saját munkatársát egy reptéri dolgozó

A 47 éves áldozatot helyi idő szerint kedd este 7 órakor ütötte el egy Ford F550-es hókotró az LSG Sky Chefs parkolójában - ez a repülőtér 2-es termináljához közel található.

A Metropolitan Airports Commission szóvivője, Jeff Lea elmondta, hogy a hatóságokat a helyszínre riasztották, és az elsősegélynyújtók megpróbálták megmenteni a férfit, de minden erőfeszítésük ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították.

Véletlenül gázolta halálra saját munkatársát

A hókotró 25 éves kezelője éppen egy magánúton próbálta eltakarítani a havat, ám nem vette észre a személyzet egyik tagját.

A helyszínen maradt és együttműködött a hatóságokkal, ittasság gyanúja nem merült fel

- árulta el a szóvivő.

A minnesotai állami rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, az áldozat kilétét nem hozták nyilvánosságra. Egy szóvivő így nyilatkozott a tragédiáról:

Ez a veszteség mindannyiunkat érint. Különösen azokat, akik nap mint nap szorosan együtt dolgoztak vele.

A rendőrség nem közölte, hogy az időjárásnak volt-e szerepe a balesetben, ám azon a napon 200 járat késett a repülőtérről, és a baleset idején is havazott - írja a New York Post.