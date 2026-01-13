Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Megjött a friss előrejelzés: ebben az időjárásban nem lesz köszönet

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 06:30
januárónos eső
Továbbra is igazi téli időjárásra kell számítani. Néhol havazás, máshol pedig ónos eső is előfordulhat, köddel, párás levegővel, mindezt egyetlen hét alatt.

Ónos esővel folytatódik a hét, és továbbra is megmaradnak a mínuszok. A tél nem tágít, csak tovább gyarapodik, közük ködös, párás idővel.

Havazás, ónos eső, ónos ködszitálás - minden, ami a héten mér ránk vár
Havazás, ónos eső, ónos ködszitálás - minden, ami a héten mér ránk vár
Fotó: OkiDokiBot AI Art Generator / 123RF

Ónos esővel folytatódhat a hét

Kedden erősen felhős, vagy borult idő várható, és az ország ÉK-i 2/3-án sokfelé várható csapadék: keleten (a kb. Hatvan-Orosoháza vonaltól keletre) havazás (akár újabb 5-10 cm), míg máshol a hó után egyre inkább az ónos eső lesz jellemző, mely miatt nagy területen boríthatja az utakat jégpáncél. Nagyon rosszak lehetnek a közlekedés feltételei! -10 és +2 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉK-en lesz a leghidegebb. 

Szerdán sűrű köd borítja be az országot, csak a délnyugati határszélen lehet szakadozottabb a felhőzet. Elszórtan kisebb ónos eső, hószállingózás, zúzmara előfordulhat. -7 és +2 fok között alakul a hőmérséklet. 

Csütörtökön sűrű, tartós ködfoltokra, borult időre van kilátás. Továbbra is csak DNy-on lehet derűsebb idő. Elszórtan fordul elő ónos ködszitálás, hószállingózás. -5 és +3 fok között várható a csúcsérték, továbbra is ÉK-en lesz a leghidegebb. 

Pénteken nem lesz változás az időjárásunkban: tartósan ködös, párás, borult idő várható. Ónos szitálás, szitálás fordulhat elő. Fagypont körül valószínű a hőmérséklet. 

 /Köpönyeg.hu/

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
