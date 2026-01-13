Megjött a friss előrejelzés: ebben az időjárásban nem lesz köszönet

Ónos esővel folytatódik a hét, és továbbra is megmaradnak a mínuszok. A tél nem tágít, csak tovább gyarapodik, közük ködös, párás idővel.

Havazás, ónos eső, ónos ködszitálás - minden, ami a héten mér ránk vár

Fotó: OkiDokiBot AI Art Generator / 123RF

Ónos esővel folytatódhat a hét

Kedden erősen felhős, vagy borult idő várható, és az ország ÉK-i 2/3-án sokfelé várható csapadék: keleten (a kb. Hatvan-Orosoháza vonaltól keletre) havazás (akár újabb 5-10 cm), míg máshol a hó után egyre inkább az ónos eső lesz jellemző, mely miatt nagy területen boríthatja az utakat jégpáncél. Nagyon rosszak lehetnek a közlekedés feltételei! -10 és +2 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉK-en lesz a leghidegebb.

Szerdán sűrű köd borítja be az országot, csak a délnyugati határszélen lehet szakadozottabb a felhőzet. Elszórtan kisebb ónos eső, hószállingózás, zúzmara előfordulhat. -7 és +2 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön sűrű, tartós ködfoltokra, borult időre van kilátás. Továbbra is csak DNy-on lehet derűsebb idő. Elszórtan fordul elő ónos ködszitálás, hószállingózás. -5 és +3 fok között várható a csúcsérték, továbbra is ÉK-en lesz a leghidegebb.

Pénteken nem lesz változás az időjárásunkban: tartósan ködös, párás, borult idő várható. Ónos szitálás, szitálás fordulhat elő. Fagypont körül valószínű a hőmérséklet.

/Köpönyeg.hu/