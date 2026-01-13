Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újra megnyílt a repülőtér

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 13:23 / FRISSÍTÉS: 2026. január 13. 13:37
forgalomónos eső
Az ónos eső és az extrém időjárás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret sem kímélte, az extrém időjárás miatt nem indítanak és nem fogadnak járatokat. Az ónos esővel és a járatokkal kapcsolatban sajtótájékoztatót tartottak.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okok miatt 10:25 óta nem indít, és nem is fogad járatokat az extrém időjárás, az ónos eső miatt. Az esettel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón elmondták, hogy újra megnyitották a repteret a forgalom előtt. 

Az ónos eső és az extrém időjárás miatt Ferihegy leállt.
Az ónos eső és az extrém időjárás miatt Ferihegy leállt. / Fotó: Baranyi Robi

Újra indult a forgalom, amit az ónos eső miatt állítottak le 

A sajtótájékoztatón elmondták, hogy 13 órakor mindkét pályát újranyitották, de továbbra is harmadfokozatú készültség van érvényben az időjárás miatt. A délelőtti incidensre is kitértek, akkor az Etiopian Airlines egyik gépének az orrfutóműve csúszott le a pályáról. A hatóságokkal közösen vizsgálják az eset körülményeit, a gépet jelenleg is próbálják kiszabadítani. A balesetben senki sem sérült meg. 

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu