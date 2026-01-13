Újra megnyílt a repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okok miatt 10:25 óta nem indít, és nem is fogad járatokat az extrém időjárás, az ónos eső miatt. Az esettel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón elmondták, hogy újra megnyitották a repteret a forgalom előtt.
A sajtótájékoztatón elmondták, hogy 13 órakor mindkét pályát újranyitották, de továbbra is harmadfokozatú készültség van érvényben az időjárás miatt. A délelőtti incidensre is kitértek, akkor az Etiopian Airlines egyik gépének az orrfutóműve csúszott le a pályáról. A hatóságokkal közösen vizsgálják az eset körülményeit, a gépet jelenleg is próbálják kiszabadítani. A balesetben senki sem sérült meg.
