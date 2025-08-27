"Magyar Péter százezreket venne el az orvosoktól és az ápolóktól" - Takács Péter leleplezte a tiszásokat

– Megnyerte a nyarat a Fidesz, nem lep meg minket, már Magyar Péter sem hisz a kamu közvéleménykutatásoknak, megváltozott az ő kommunikációja is, már csak a kemény maghoz szól, letett arról, hogy az úgynevezett kiábrándult fideszeseket szólítsa meg – kommentálta a Harcosok órája című műsorban Takács Péter a Nézőpont friss közvélemény-kutatását, ami szerint egy most vasárnapi választás esetén a Fidesz-KDNP nyerné a választást.
A Magyar Nemzet írja, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár elárulta azt is, Magyar Péternek valaki az államtitkárságról rendszeresen szivárogtatta, hogy mikor tervezi a szabadságát, de az elmúlt időszakban szándékosan hamis információkkal látta el ezt a személyt, és nem abban az időpontban volt szabadságon, így Magyar Péter kéme csúnyán elbukott. – Mi nem hisszük el a Tisza Párt kamu közvéleménykutatásait, mi nem dőlünk hátra, dolgozunk keményen – jelezte az államtitkár.
Takács Péter felidézte Hadházy Ákossal kapcsolatban, volt már vele korábban konfliktusa, amikor a Covid-járvány idején azt terjesztette, hogy hallottakat gyűjtenek a kórházak udvarában. – Nehezítette a munkánkat, ezért kénytelen voltam vele foglalkozni – zárta rövidre Takács.
Németh Balázs a Harcosok órájában felidézte Hadházy Ákos legutóbbi malőrjét is, miután a politikus azt híresztelte, hogy leszorították az útról és meg akarták őt gyilkolni, amikor egyébként egy magánterületre behajtott autóval.
– Ő egy botrány politikus, érdemi terméke nincs, ez az ő szellemi színvonala. Kétségbe van esve, próbál valamelyik pártnak a listájára felkerülni és közös DK-Tisza jelölt lehessen. Semmi sem drága neki, felháborító, hogy ezzel akár veszélyezteti mások testi épségét is. Mi lesz a következő? Bemegy bármelyik tanyára lefilmezni a tyúkokat, majd azt állítja, hogy struccok? – tette fel a kérdést Takács Péter.
– Fél tőlem, joggal. Magyar Péter szájkosarat tett az összes emberére, az MCC Fesztre már nem küldött senkit, nem vállalta azt sem, hogy esetleg ő üljön le velem szemben, helyette viszont egy olyan nevetséges álhírt terjesztett, mely szerint én 8 milliárd forintot szakítottam valamilyen lélegeztetőgép biznisszel. Ez olyan nevetséges volt, hogy még a csicska-sajtójuk sem vette át – mondta Takács, miután Magyar Péter őt nevezte ki a „legrosszabb miniszternek”, noha ő államtitkár.
Magyar Péter tart tőlem, minden Facebook-posztom alá odaír, hogy ne posztoljak, és szerinte a feleségem irányít mindent, én pedig egy képességtelen papucs vagyok. Én viszont ilyenkor mindig elmondom, hogy nem fog tőlem megszabadulni és a feleségem is ezt üzeni
– mondta az államtitkár.
A lap továbbá azt írja, hogy a műsorban arra is kitértek, hogy bár a Tisza Párt azt állítja, a hazai egészségügy összeomlóban van, az EUROSTAT adatai mást mondanak: eszerint Magyarországon az egyik legkisebb azoknak az aránya, ahol nem jutnak hozzá az egészségügyi ellátáshoz.
– Nem mindegy ugyanis, hogy tesszük fel a kérdést. Ha azt mondjuk: Ön szerint a magyarok hány százaléka az, aki nem jut hozzá az egészségügyi ellátásokhoz, akkor 22 százalékot mondanak átlagosan; ha viszont úgy teszik fel a kérdést, hogy: Ön az elmúlt három évben mikor tapasztalta azt, hogy nem jut hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, akkor 1,4 százalék mondja csupán azt, hogy nem kap megfelelő orvosi ellátást – mutatott rá Takács Péter, aki kiemelte, hogy egyetlen országban sincs ekkora különbség a tudatipar által generált érzet és a saját tapasztalat között.
– Le a kalappal az egészségügyi dolgozók előtt, mert a Covid után 26 olyan műtéti típus volt, ahol hatvan napnál többet kellett várni, mára viszont mindössze kettő ilyen van, a csípő - és a térd protézis műtét. Szégyellhetik magukat azok, akik ezt a munkát úgy próbálják beállítani, hogy nincsenek biztonságban a magyar állampolgárok a hazai egészségügyben – szögezte le az államtitkár.
Takács Péter arról is szólt a Harcosok órájában, hogy nem igazak azok az állítások sem, hogy a magán egészségügy menti meg a hazai egészségügyet és a magyarok költenek a legtöbbet a magánellátásra. – Magyar Péter szakértői nincsenek tisztában a valósággal: az EUROSTAT adataiból az olvasható, hogy a GDP négy százalékát költjük az egészségügyre, de van 2-3 olyan tétel, amelyet nem az egészségügyi kasszájából finanszírozzuk: ilyen a kórházak műszaki üzemeltetése, amely nem egészségügyi költésként van elszámolva, hanem van egy olyan sor az EUROSTAT-ban, hogy közszolgáltatások fenntartása. Magyarország másfélszer annyit költ erre, mint az uniós átlag, és ebből több mint 120 milliárd forint a kórházak üzemeltetése. De ide tartozik a teljes rezsivédelem is, ezen a soron számolódik el a kórházak rezsitámogatása, ami szintén 100 milliárd forint – sorolta.
A Magyar Nemzet írja, hogy Takács Péter szerint minden évben sláger téma az is, hogy ne legyen tűzijáték, és bezzeg ezt a pénzt el lehetne költeni kórházakra is. Most épp Polgár Tünde jött elő ezzel a felvetésével, aki egyébként egy milliárdos luxus feleségeként került reflektorfénybe. – Ő egyébként mennyit adakozott az elmúlt években? Könnyű ilyeneket mondani, de amikor cselekedni kell? Tipikus libsi reakció, hogy valaki csináljon már valamit felkiáltással közölnek valamit, de tenni már senki sem hajlandó, csak azt mondják, de bezzeg! – közölte.
Az egészségügyi államtitkár, Takács Péter reagált azokra a vádakra is, hogy valakinek 5-6 évet kell várnia egy műtétre. – Az illegális magánellátásba terelés ellen küzdünk, vagyis az ellen, hogy egy főorvos közölje a beteggel, hogy 5-6 évet kell várnia valakinek egy csípő protézis műtétre, de kétmillió forintért a magánellátásban a jövő hónapban megoperálják. Ilyenkor érdemes a kórházigazgatókat megkeresni, ha valakinek túl sokáig kell várakoznia egy műtéti ellátásra. Megteremtettük azt a lehetőséget is, hogy átirányítsuk más kórházakba a beteget, ahol hamarabb sor kerülhet a műtétre – tanácsolta.
Az államtitkár szerint az, hogy kígyózó sorok állnak mondjuk egy ortopédián, az nem rendszeres, sőt kifejezetten szokatlan jelenség.
– Erre valaki rászervez. Az olyan egészségügyi fejlesztések, mint például az Egészség Ablak például pont azt segíti, hogy az ilyen halmozódások ne történjenek meg és minél gyorsabban hozzá tudjanak jutni az emberek az adott szakrendeléshez. Az összes háziorvosnak lehetővé tettük, hogy időpontot foglaljon az asszisztense, ha olyan idős betegről van szó, aki nem jártas az okostelefonok használatában. A beutalók rendszerét is átalakítottam és megszüntettem, hogy csak a területileg illetékes szakrendelőbe mehet az ember. Más most azt látjuk, hogy oszlott a teher és a járóbeteg várakozási idő – hívta fel a figyelmet az államtitkár, majd így folytatta:
A Tisza Párt mindent támad, ami a magyaroknak jó: az új típusú ügyeleti rendszert, az online időpontfoglalót, a beutalók rendszerének átalakítását. A Tisza Párttól viszont tudjuk, hogy minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb nekik.
Takács Péter tisztázta a Harcosok órájában: az egyes háziorvos rendelők állapota, annak infrastrukturális fenntartása nem a kormány, hanem az önkormányzat felelőssége és feladata. – Ahol olyan állapotokat látunk, mint a 15. kerületi rendelő esetében, az az önkormányzat felelőssége. A magyar állam egyébként nagyon sokat tesz azért, hogy az alapellátás infrastrukturális ellátását is fejlessze: a Magyar Falu Program által összesen hatszázhuszonöt orvosi rendelőt újítottunk föl vagy építettünk. Ott viszont azonban, ahol a polgármesternek nem prioritás mindez, ott előfordulhat, hogy a háziorvos kolléga rossz körülmények között kénytelen dolgozni – mondta.
A Harcosok órájában Magyar Péter legújabb ígéreteit is elemezték, amiben a Tisza Párt elnöke azt állította:
– Magyar Péter jogász, nem túl erős magyarból. Az, hogy majd ők megállítják a népességfogyást, csak akkor lenne lehetséges, ha mostantól mindenki, aki még teherbe tud esni 3-4 gyermeket szül – jelezte Takács Péter, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy másodszor emleget a Tisza Párt kórházbezárást.
– Ha szuperkórházat épít majd régióként, akkor a kisebb kórházakat be kell zárni és a vármegyei kórházakat megszüntetik. A lakossági mobilitás nem ilyen, hogy ennyire be lehessen centralizálni az embereket. Az is kérdés, hogy mindezt miből építi majd fel? – tette fel a kérdést Takács Péter, majd gyorsan választ is adtak rá, hogy a Tisza Párt feltehetően az adórendszer átalakításából fedezné mindezt.
– Éltem én már abban az időben, amikor progresszív adózás volt, és kezdő orvosként gazdagnak minősültem az átlagkeresetet el nem érő fizetésemmel. A középső adózási sávba, 22 százalékba esne az összes szakdolgozó, míg a diplomás szakdolgozók már 33 százalékkal adóznának az orvosokkal együtt. Ez azt jelenti, hogy az az orvos, aki bruttó 2,2 millió forintot keres jelenleg, amelynek a nettó értéke 1,4 millió forint, az a Tisza Párt adórendszerével több mint 228 ezerrel csökkenne. Ez a nővéreknek, ápolóknak is súlyos tízezrekbe kerülne, de a diplomás ápolóknak is százezres összeget jelentene havonta. Magyar Péterék politikája semmi másról nem szól, mint népnyúzásról – szögezte le az államtitkár.
A Fehér Vármegyei kórházzal kapcsolatban Takács Péter elmondta, ma derül ki, újra iható lesz-e a víz az intézményben, már beszerelték azt a gépet, ami tartós megoldást jelent az ivóvíz problémára. – Tisztálkodásra már lehet használni. Van egy olyan kórokozó, ami a vízkövön telepedett meg, és nem feltétlen okoz panaszt és betegíti meg az embert, ám azok számára, akiknek le van gyengülve az immunrendszere, veszélyes. Tehát a kórházi osztályon azért kellett ivóvízkorlátozást elrendelni, mert gyerekek, csecsemők, kismamák vannak, rájuk sokkal jobban kell vigyázni. A kórház végig szakszerű tájékoztatást adott mindvégig – közölte az államtitkár, aki azt is felidézte, miután Magyar Péter levonult a kórházba, a kórházigazgató fogadta őt és tájékoztatta, majd a Tisza Párt elnöke kénytelen volt elmondani, hogy valóban, itt minden szakszerűen történt.
– Két héttel ezelőtt egy radikálisabb átmosást kezdtek a kórházban, az egész hálózatot fertőtlenítőszerrel töltötték fel, ezért kellett olyan kellemetlenségeket elviselnie a kismamáknak, hogy megzavarták a vajúdásukat. Ugyanakkor felháborítónak tartom, hogy a munkájukat szakszerűen végző, a betegbiztonságot maximálisan figyelembe vevő szakembereket úgy állították be a baloldalon, mintha direkt zaklatni akarták volna a kismamákat. Nem ez volt a céljuk, hanem hogy minél előbb visszaállítsák az ivóvíz ellátást – tisztázta Takács Péter, majd elmondta azt is, az egyik ilyen esetnél nem vízszerelő, hanem egy műtős ment be a vajúdó kismamához, aki megtanulta az ezzel kapcsolatos szerelési folyamat elvégzését és munkavédelmi ruhába öltözve ment be – húzta alá.
