Megszólalt az Operatív Törzs a rendkívüli ónos eső helyzetről – erre kérnek mindenkit

A HungaroMet Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs kedd délelőtti sajtótájékoztatóján elmondta, a Budapest-Békéscsaba tengelytől keletre jelentős havazásra lehet számítani napközben, ettől nyugatabbra eső fordulhat elő.

Nógrád vármegyét is hólepel borítja, az utak mégis tiszták

Fotó: Vendel Lajos

Szanka Gábor Gyula tájékoztatása szerint a következő napokban, a hét végéig enyhül az idő, az ország nagyobb részén éjszaka akár nulla fok körül maradhat a hőmérséklet, de utána a keleti területeken visszatérhet a komolyabb hideg. A vezérigazgató arra kérte az embereket, hogy kövessék figyelemmel a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéseit.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője nyomatékosan arra kérte az embereket, hogy a folyóvizek jegére ne merészkedjenek, mert "az életükkel játszanak".

Hétfőn a tó- és folyópartokon végzett 1111 ellenőrzés során 62 embert szólítottak fel, hogy jöjjön le a jégről - tette hozzá.

Közlése szerint hétfő délután a Duna teljes szakaszán hajózási zárlatot rendeltek el jégzajlás miatt, így nem közlekedhetnek a kishajók, csónakok, kajakok, kenuk, de a zárlat nem vonatkozik a nagy személy- és áruszállító hajókra, a készenléti szervek hajóira, valamint a RÉV-átkelők járműveire.

Mukics Dániel közölte, hogy elzárt település és lezárt útszakasz nincs az országban, az ónos eső miatt hétfő este a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsikra az ország egy részében elrendelt közlekedési tilalmat kedd reggelre mindenhol feloldották.

Csákvár és Lovasberény között hóátfúvás miatt le volt zárva az út hétfő délután és este, most ez a szakasz is járható

- fűzte hozzá.

Az áramszolgáltatás hétfőn 23 település 5886 fogyasztási helyén szünetelt néhány órán át, de már helyreállt a szolgáltatás. A vízellátásban hétfőn 6 településen és egy fővárosi kerületben volt fennakadás, 1226 fogyasztási helyen szünetelt néhány órára az ellátás, jelenleg 961 fogyasztási helyen van fennakadás, négy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen, valamint Budapest 15. kerületének egy részén - számolt be róla a szóvivő.

Ismertetése szerint az utak tisztításában és síkosságmentesítésén jelenleg 376 munkagép dolgozik, a vasúti közlekedésben váltóhibák miatt egy-egy vonalon késések lehetnek, helyenként pótlóbuszok viszik az utasokat. Nagyobb fennakadás reggel a Bécs-Budapest vonalon volt, mert a jelentős havazás miatt az osztrák vasút nem fogadott vonatokat, busszal a Vas vármegyei Bakonymajor nem érhető el, valamint esetenként egy-egy megállóban nem állnak meg a buszok - tette hozzá.