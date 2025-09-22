Hatalmas csattanás rázta meg a fővárost: két jármű ütközött a XIV. kerületben

Budapest XIV. kerületében, a Fogarasi út és az Örs vezér útja találkozásánál ütközött össze két személyautó. A helyszínre riasztott fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.