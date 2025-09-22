Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Hatalmas csattanás rázta meg a fővárost: két jármű ütközött a XIV. kerületben

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 18:57
Budapestütközésforgalomkorlátozás
Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.

Budapest XIV. kerületében, a Fogarasi út és az Örs vezér útja találkozásánál ütközött össze két személyautó. A helyszínre riasztott fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. A baleset miatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
