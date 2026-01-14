Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Érdemes lesz odafigyelni az utakon: makacs köd lepte be az országot

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 12:10
Filmbe illő téli időjárás uralkodik az országban. A mai nappal visszatért a sűrű köd, és az előrejelzés szerint a helyzet nem fog javulni egyhamar.

Nem kíméli az időjárás az országot, ugyanis visszatért a sűrű köd. Az utakon érdemes lesz óvatosan közlekedni, hiszen a következő napokban korlátozottak lesznek a látási viszonyok, és még jégre is lehet számítani.

Igazi ködfelhőbe burkolózott az ország. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Sűrű köd takarta be az országot

Ma reggelre az ország jelentős részét sűrű köd takarta be, és ezzel együtt a látási viszonyok sokfelé rosszak, helyenként kifejezetten veszélyesek lettek. Mostantól az utakon már nem a havazás fogja jelenteni a legnagyobb veszélyt, hanem az alattomos téli időjárást.

A köd különösen ma reggel és a délelőtti órákban lehet tartós, de sok helyen egész nap megmaradhat, miközben a hőmérséklet marad fagypont közeli, így könnyen lefagyhatnak az utak. A nap második felében főként az ország keleti részén gyenge ónos eső vagy hószállingózás is előfordulhat, ami veszélyes jégréteget hozhat létre.

Az autósoknak érdemes lesz a megszokottnál is óvatosabban közlekedni, beleértve a lassabb tempót, a nagyobb követési távolságot, tompított fényszóró használatát.

Az időjárás nem fog javulni a következő napokban sem

A köd makacsul tartja magát, és csak a hétvége közeledtével van esély arra, hogy nagyobb területen felszakadozzon. Addig nemcsak az autósoknak, de a gyalogosoknak és kerékpárosoknak is megkeseríti az életét az időjárás.

Bár ezek az időjárási viszonyok kevésbé látványosak, mint a havazás, talán az egyik legveszélyesebb helyzetet teremtik az utakon - közölte a Köpönyeg.

 

