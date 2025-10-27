Elesett Budapest, szirénáktól hangos az egész környék

Összeütközött két személygépjármű Budapest XX. kerületében, a Nagykőrösi úton, a Parány utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentési munkálatokat végeznek. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.