Elesett Budapest, szirénáktól hangos az egész környék

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 11:58
Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
N.T.
A szerző cikkei

Összeütközött két személygépjármű Budapest XX. kerületében, a Nagykőrösi úton, a Parány utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentési munkálatokat végeznek. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a katasztrófavédelem

 

