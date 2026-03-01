A zsűri sem tudta őket megmenteni: ennek a párosnak idő előtt véget ért A Nagy Duett

Véget ért A Nagy Duett 2026-os évadának harmadik élő adása. Ismét voltak olyan produkciók, amik láttán-hallatán nem tudott mást tenni a zsűri, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Kasza Tibi és Horváth Tamás, mint maximum pontot adni, ugyanakkor olyanok is akadtak, amelyek miatt inkább a nevetés lett úrrá rajtuk - és persze a kritikusabb vélemények is előkerültek.

A Nagy Duett nyolcadik évadának zsűrije Fotó: MATE KRISZTIAN

A harmadik adásban már csak nyolc páros (Barnai Judit és Curtis, Gesztesi Panka és Kovács Áron, Lakatos László és Tolvai Renáta, Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi, Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna, Gáspár Bea és Peter Šrámek, Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett valamint Domján Evelin és Vastag Csaba) lépett színpadra. Ahogy azt már az előző adásokból is megszokhattuk, a zsűri és a közönség pontjainak összegzéséből született meg a mai adásgyőztes: az a páros, amely nem csak a legjobban teljesített, de ezzel az azonnali továbbjutást is kiérdemelte.

Ez a páros ezúttal Curtis és Barnai Judit volt.

Ők lettek A Nagy Duett kiesői

Sajnos azonban ahogy minden adásban vannak legjobbak, úgy vannak sereghajtók is. Ezúttal is két páros (Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett valamint Lakatos László és Tolvai Reni) került veszélyzónába, miután a zsűri Gáspár Beát és Peter Šrámeket megmentette. Végül a közönség ismét villámszavazással döntött.

Ez a páros lett A Nagy Duett kiesője, azaz nekik ért véget a harmadik adással a műsor: Gajdos Tamás és Gallusz Nikolett.

Tamás úgy fogalmazott: "Most egy újabb szerepet próbálhatunk ki, már picit unalmas volt, hogy mindig továbbmentünk" - jelentette ki mosolyogva, Gallusz Niki pedig párját példaképként emlegette, akivel öröm volt együtt dolgoznia.