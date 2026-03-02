„Szenvedélyes szexuális viszonyom van a házas unokatestvéremmel – fülig szerelmes vagyok, de a családjaink sosem fogadnának el minket”

Tanácskérő levelében elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy soha nem lehet együtt a nős unokatestvérével, ugyanakkor ez nem akadályozta meg őket abban, hogy szenvedélyes viszony alakuljon ki kettejük közt.
A nő szerint ő 27 éves, az unokatestvére pedig 38 és 12 éve házas, feleségével pedig két gyermekük is született. Mivel rokonok gyakran van náluk, és a gyerekeivel is őszintén törődik. Viszonyuk akkor kezdődött, amikor egy nap az unokatestvére felesége megkérte, hogy vigyázzon a gyerekekre, amíg ők elmennek a munkahelye éves vacsorájára.
Az utolsó pillanatban azonban az unokatestvérének egy munkahelyi vészhelyzettel kellett foglalkoznia, így ő végül nem ment el a vacsorára. Majd egy órával később, hogy a felesége elment otthonról, lement a földszintre pizsamában, és bevallotta a nőnek, hogy egyszerűen nem volt kedve még egy unalmas munkahelyi összejövetelhez.
Majd akkor kezdtek irány váltani a dolgok, amikor azt mondta, inkább vele maradna otthon. A tanácskérő állítása szerint mindig jól kijöttek egymással az unokatestvérével, de addig pontig azt hittem, csak ő táplál érzelmeket iránta.
Az estét a kanapén töltöttük. Átkarolt, és amikor közelebb hajoltam hozzá, szenvedélyesen megcsókolt. Aznap este átléptünk egy határt, és azóta még néhány alkalommal lefeküdtünk egymással. Egy nap, miközben a felesége dolgozott, áthívott magához. Amint megérkeztem, a hálószobájukba mentünk, és órákon át ott maradtunk, életünk legjobb együttlétét átélve.
Ezt követően kitér arra, hogy bár a kapcsolatuk nagyon intenzív, és tinédzserkora óta szereti őt, nem naiv. Tudja, hogy ez egyáltalán nem egyszerű helyzet, hiszen, ha a férfi még úgy is döntene, hogy elhagyja a feleségét érte, a családjaik soha nem fogadnák el a kapcsolatunkat.
Mélyen szerelmes vagyok belé, és közös jövőt szeretnék vele
– zárta tanácskérő levelét a 27 éves nő.
Kicsit sem hétköznapi helyzetére pedig a The Sun tanácsadója, Deidre reagált, aki elmondta, hogy a valósága az, hogy ez a nő számára csakis szívfájdalommal végződhet.
Bár a közös pillanataik különlegesnek tűnnek, kerülte, hogy megkérdezze az unokatestvérét, merre is tart pontosan ez az egész, mert mélyen legbelül tudja, hogy nem tetszene a válasz.
Jelenleg semmi mást nem kínál neked, csak titkos együttléteket. Nagy a tét. Ha – vagy amikor – a felesége rájön, a következmények katasztrofálisak lesznek. Nagyon is valós a lehetősége annak, hogy teljesen kiközösítenek, és kiszorulsz a családból. Gondolj a gyerekekre is, akikről azt mondod, hogy szereted őket. Az életük darabokra hullana ettől az árulástól. Azonnal el kell távolodnod ettől a helyzettől
– fogalmazott Deidre.
A tanácsadó elmondta azt is, hogy kezdjen el társaságba járni, ismerkedni a saját korosztályával, olyan emberekkel, akik valódi és őszinte kapcsolatot tudnak a számára kínálni.
Megérdemelsz valakit, aki igazán törődik veled, és elköteleződik melletted egy tisztességes kapcsolatban, nem pedig a háttérbe kényszerít, titkolózva
– idézi a The Sun Deidre szavait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.