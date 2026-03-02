„Szenvedélyes szexuális viszonyom van a házas unokatestvéremmel – fülig szerelmes vagyok, de a családjaink sosem fogadnának el minket”

Tanácskérő levelében elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy soha nem lehet együtt a nős unokatestvérével, ugyanakkor ez nem akadályozta meg őket abban, hogy szenvedélyes viszony alakuljon ki kettejük közt.

„Szenvedélyes szexuális viszonyom van a házas unokatestvéremmel"

Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock

„Szenvedélyes szexuális viszonyom van a házas unokatestvéremmel"

A nő szerint ő 27 éves, az unokatestvére pedig 38 és 12 éve házas, feleségével pedig két gyermekük is született. Mivel rokonok gyakran van náluk, és a gyerekeivel is őszintén törődik. Viszonyuk akkor kezdődött, amikor egy nap az unokatestvére felesége megkérte, hogy vigyázzon a gyerekekre, amíg ők elmennek a munkahelye éves vacsorájára.

Az utolsó pillanatban azonban az unokatestvérének egy munkahelyi vészhelyzettel kellett foglalkoznia, így ő végül nem ment el a vacsorára. Majd egy órával később, hogy a felesége elment otthonról, lement a földszintre pizsamában, és bevallotta a nőnek, hogy egyszerűen nem volt kedve még egy unalmas munkahelyi összejövetelhez.

Majd akkor kezdtek irány váltani a dolgok, amikor azt mondta, inkább vele maradna otthon. A tanácskérő állítása szerint mindig jól kijöttek egymással az unokatestvérével, de addig pontig azt hittem, csak ő táplál érzelmeket iránta.

Az estét a kanapén töltöttük. Átkarolt, és amikor közelebb hajoltam hozzá, szenvedélyesen megcsókolt. Aznap este átléptünk egy határt, és azóta még néhány alkalommal lefeküdtünk egymással. Egy nap, miközben a felesége dolgozott, áthívott magához. Amint megérkeztem, a hálószobájukba mentünk, és órákon át ott maradtunk, életünk legjobb együttlétét átélve.

Ezt követően kitér arra, hogy bár a kapcsolatuk nagyon intenzív, és tinédzserkora óta szereti őt, nem naiv. Tudja, hogy ez egyáltalán nem egyszerű helyzet, hiszen, ha a férfi még úgy is döntene, hogy elhagyja a feleségét érte, a családjaik soha nem fogadnák el a kapcsolatunkat.

Mélyen szerelmes vagyok belé, és közös jövőt szeretnék vele

– zárta tanácskérő levelét a 27 éves nő.

Kicsit sem hétköznapi helyzetére pedig a The Sun tanácsadója, Deidre reagált, aki elmondta, hogy a valósága az, hogy ez a nő számára csakis szívfájdalommal végződhet.