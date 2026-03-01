Fontos bejegyzést tett közösségi oldalán vasárnap este Orbán Viktor:

Rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban.

Mint ismert, január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra a Barátság-kőolajvezetéken keresztül. Az ukránok annak ellenére nem akarják visszakapcsolni a szállítást, hogy több jelentés szerint is elhárult minden technikai-műszaki akadály, ráadásul Ukrajna magyar és szlovák szakértőket sem akar a Druzsba közelébe engedni. Zelenszkij gyakorlatilag olajblokád alá vett minket, zsarolja az országot, akciójával pedig a Brüsszel-párti Tiszát támogatja.

Tehát hétfőn minden kiderül!