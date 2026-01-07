Munkába indult, de sosem érkezett meg - kihűlés közeli állapotban találták meg a férfit

Egy 34 éves férfi munkába indult el, de oda már nem érkezett meg. Miután semmilyen életjelet nem adott magáról, a hozzátartozói indultak a keresésére, de végül a rendőrök találták meg kihűlés közeli állapotban.

Kihűlés közeli állapotban találtak meg egy munkába tartó férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Több kilométerre az autójától, a kihűlés szélén találták meg a férfit

Tegnap délután a segélyhívó központon keresztül érkezett bejelentés arról, hogy egy 34 éves férfi autójával munkába indult, de nem érkezett meg. Hozzátartozói próbálták megkeresni vagy elérni, de életjelt nem adott magáról és a telefonja sem volt elérhető.

Az út szélére leállított gépkocsiját végül a körmendi rendőrök egy Nemesrempehollós irányába vezető mellékúton találták meg, ám senki sem volt benne. Az autó melletti lábnyomokra támaszkodva megkezdték a keresést a tisztek, annak ellenére, hogy a sötétség és a havazás sem kedvezett nekik.

A nyomok egy földes úton, azt követően egy műveleti úton, majd a bokros-erdős területen át egy aszfaltozott úton vezettek át. Végül kora este rátaláltak a férfire, autójától több kilométerre, egy lakott terület mellékutcájában. Ruházata teljesen át volt ázva, és kihűlés közeli állapotban volt, így a rendőrök betakarták és a mentők kiérkezéséig a szolgálati gépkocsiba ültették. Ezt követően kórházba szállították, ahol ellátták - közölte a rendőrség.