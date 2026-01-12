Brutális ütközés történt – négy halálos áldozata volt a frontális karambolnak

Nyilvánosságra hozták annak a négy embernek a nevét, akik életüket vesztették egy súlyos közlekedési balesetben az angliai Boltonban. A tragikus ütközés vasárnap hajnalban történt a Wigan Roadon, ahol egy személyautó és egy taxi frontálisan ütközött egymással.

A karambol több halálos áldozattal is járt / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

A karambol körülményeit továbbra is vizsgálják

A Greater Manchester Police tájékoztatása szerint egy piros Seat Leon és egy Citroen C4 Picasso típusú taxi volt érintett a balesetben, amelynek következtében négy ember a helyszínen életét vesztette, további öt személy pedig megsérült, őket kórházba szállították.

A Seat Leon sofőrje és két utasa – három, 18 és 19 év közötti fiatal –, Mohammed Jibrael Mukhtar, Farhan Patel és Muhammad Danyaal Asghar Ali voltak. A taxi vezetőjét, az ötvenes éveiben járó Mosrab Alit szintén helyben azonosították. A rendőrség jelezte: a hivatalos azonosítási folyamat még nem zárult le. A sérülteket a mentőszolgálat kórházba szállította, állapotukról további részleteket nem közöltek.

Egy, a Wigan Roadon élő nő elmondta, hogy hajnalban egy hangos csattanásra ébredt, majd kinézve az ablakon jelentős mennyiségű törmeléket látott az úttesten, valamint egy súlyosan megrongálódott piros autót. Egy másik helyi lakos nem látta az ütközést, de elmondása szerint közvetlenül előtte gyorsuló jármű hangját hallotta. A közelben elhelyezett térfigyelő kamera felvételei rögzítették a frontális karambol pillanatát, amelyen látható, ahogy a járművek és a törmelék szétrepülnek az úton.

A Daily Star szerint vasárnap 0 óra 50 perckor három tűzoltóegységet és egy műszaki mentőcsapatot riasztottak a helyszínre. A tűzoltók biztonságossá tették a területet, vágóeszközökkel szabadították ki a sérülteket a járművekből, majd átadták őket az Északnyugati Mentőszolgálat munkatársainak.

A mentési munkálatok idejére az érintett útszakaszt lezárták, a rendőrség kordonnal biztosította a helyszínt. Az egységek mintegy két órán keresztül dolgoztak a balesetnél. Helen McCormick főfelügyelő azt közölte: a rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akik szemtanúi voltak a balesetnek, vagy bármilyen információval rendelkeznek az esettel kapcsolatban.