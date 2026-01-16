"Szörnyű érzés látni, hogy ez történt a gyermekeddel" - Iskolája előtt, a zebrán gázolta el a kisiskolás Dominikát a jogsi nélkül vezető sofőr Gyömrőn

Mint arról a Bors is írt, mentősök és rendőrök rohantak a gyömrői Nefelejcs és Erzsébet utca kereszteződéshez szerdán (január 14.), a délutáni órákban. Az iskola előtti zebrán ugyanis borzalmas baleset történt: egy, a szemtanúk szerint túl gyorsan hajtó fiatal sofőr elütötte a gyalogátkelőn átballagó alsós kislányt. Dominika már szerencsére jobban van, de édesapja lapunknak elmondta: koponyája és lába is zúzódott. A lány édesapa azt is elmondta a Borsnak: annak ellenére, hogy a sofőr a zebrán gázolt, először azt állította, hogy a kislány átszaladt az úton.
A lány apukája, Róbert elmondta, hogy lánya, Dominika aznap két osztálytársával ment hazafelé, amikor a férfi a gyalogátkelőre hajtott. A kisiskolás már majdnem átért ekkor a zebrán.
Igazából annyit tudunk még csak, hogy jött haza az iskolából két barátjával és már majdnem átért a zebrán. De, mivel az autós gyorsan ment, így elgázolta a lányomat
- mondta a sérült kislány édesapja. Hozzátette, hogy a szemtanúk még egy sokkoló dologról beszámoltak: azt mondták, hogy a sofőr ezután meglépett.
A szemtanúk szerint tovább hajtott és csak később jött vissza. Emellett jogosítvány nélkül vezetett
- sorolta az apa. Dominika szerencsére nem maradt egyedül, osztálytársai azonnal a segítségére siettek.
- Segítettek neki, mert az osztálytársa ott volt mellette, utána pedig hazaszaladtak szólni a szülőknek - magyarázta. Mikor megtudta, mi történt, az aggódó szülő rögvest kocsiba pattant és meg sem állt a helyszínig. Mint mondta, borzalmas volt látnia, ami a kislányával történt.
Amikor megtudtam, azonnal kocsiba ültem. Szörnyű érzés látni, hogy ez történt a gyermekeddel
- szögezte le. A sofőr az eset után nem kért bocsánatot, sőt azt állította, hogy Dominika kiszaladt elé. Ezt azonban a szemtanúk azonnal cáfolták.
Azt mondta a rendőröknek, hogy a lányom szaladt át. De sokan voltak az iskolánál, nagyon sok szemtanú elmondta, hogy szétnéztek. Ketten átértek, ő nem
- ingatta a fejét az apa. Dominika - a borzalmas gázolás ellenére - nem szenvedett életveszélyes sérüléseket, szerencsére már a helyzethez képest jobban van, de a feje és a lába is megsérült, emellett már nem mer egyedül iskolába menni.
Jobban van, de a zárójelentésben benne van a koponya zúzódás meg a lába is megzúzódott. És hát nem is mer többet hazajönni egyedül, sem ő, sem a barátai
- mondta Róbert. Azt még elmondta, a sofőr később ráírt, az üzenetben pedig érdeklődött lánya felől: megkérdezte, hogy van a gyermek és hogy kiengedték-e a kórházból, sőt, tettét is elismerte.
- Beszéltem vele, elismerte a tettét és bocsánatot kért - mondta.
A rendőrség nyomoz az ügyben.
