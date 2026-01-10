Halálos tömegbaleset az M1-es autópályán: hiába sietett a helyszínre a mentőhelikopter

Halálos tömegbaleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Ács közelében, a 88. kilométernél. A karambol a pálya egy forgalomeltereléses vonalán történt, amely során öt autó és egy kamion ütközött egymással. Az egyik jármű egy trélert is vontatott.

Halálos tömegbaleset történt az M1-es autópályán Fotó: 123RF

Halálos tömegbaleset az M1-es autópályán

A katasztrófavédelem első közlése szerint a karambol következtében az egyik roncsba beszorult két ember. Őket feszítővágóval és nyomató hengerrel szabadították ki a műszaki mentést végző komáromi és a tatabányai hivatásos, valamint ácsi önkormányzati tűzoltók. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, továbbá az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

Később azonban tragikus hír érkezett: a két járműbe szorult ember közül az egyik sajnálatos módon életét vesztette. A tömegkarambolban rajta kívül négyen sérültek még meg – közölte a Tények.