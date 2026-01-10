Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Halálos tömegbaleset az M1-es autópályán: hiába sietett a helyszínre a mentőhelikopter

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 18:55
Hiába riasztottak mentőhelikoptert, egy sérült életét már nem lehetett megmenteni.
B. V.
Halálos tömegbaleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán, Ács közelében, a 88. kilométernél. A karambol a pálya egy forgalomeltereléses vonalán történt, amely során öt autó és egy kamion ütközött egymással. Az egyik jármű egy trélert is vontatott.

Halálos tömegbaleset az M1-es autópályán
Halálos tömegbaleset történt az M1-es autópályán  Fotó: 123RF

Halálos tömegbaleset az M1-es autópályán

A katasztrófavédelem első közlése szerint a karambol következtében az egyik roncsba beszorult két ember. Őket feszítővágóval és nyomató hengerrel szabadították ki a műszaki mentést végző komáromi és a tatabányai hivatásos, valamint ácsi önkormányzati tűzoltók. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, továbbá az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

Később azonban tragikus hír érkezett: a két járműbe szorult ember közül az egyik sajnálatos módon életét vesztette. A tömegkarambolban rajta kívül négyen sérültek még meg – közölte a Tények.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
