Megbénult az M1-es autópálya: rendőrök terelik el a forgalmat

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 14:59 / FRISSÍTÉS: 2026. január 14. 15:00
M1-es autópályatorlódás
Két kamion ütközött az M1-es autópálya Budapestről kifelé vezető oldalán. A baleset miatt rendőri irányítás mellett halad tovább a forgalom.

Az M1-es autópálya fővárosból kifelé vezető oldalán két kamion ütközött össze a Biatorbágy/Páty csomópont után, a 25-ös kilométerszelvénynél. A forgalom jelenleg rendőri irányítás mellett halad tovább a baleset által érintett szakaszon.

Egy baleset miatt rendőri irányítás mellett halad a forgalom az M1-es autópályán.
Egy baleset miatt rendőri irányítás mellett halad a forgalom az M1-es autópályán. (Képünk illusztráció) Fotó:police.hu / police.hu

A baleset miatt forgalmi akadály és torlódás alakult ki

A rendőrség rendelkezésére álló adatok szerint két kamion ütközött össze január 14-én 13:00 körül az M1-es autópálya Budapestről kifelé vezető oldalán.

Az érintett járművek forgalmi akadályt képeznek az autópályán, így a szakaszon torlódásra lehet számítani. A rendőrök a helyszínelés idejére a forgalmat egy sávon a szembejövő oldalra terelték, míg a kamionokat a 22. kilométerszelvénynél leterelik az autópályáról.

A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az időjárási és útviszonyok miatt fokozott óvatossággal közlekedjen mindenki.

 

