Brutális baleset az autópályán, várandós nővel siettek a kórházba

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 09:56
Három autó ütközött össze az M5-ösön hétfő reggel. A brutális baleset helyszínén készült képek felkavaróak.
Megérkeztek a képek a hétfő reggeli autópályás ütközésről. A brutális baleset helyszínét autók törmeléke borítja.

Brutális baleset történt az M5-ös autópályán
Brutális baleset történt az M5-ös autópályán (Fotó: Donka Ferenc/Délmagyar)

Három autó ment össze hétfő reggel az M5-ös autópályán, Kecskemétnél. A járművek éppen Szeged felé tartottak, amikor információk szerint az egyik sofőr a belső szalagkorlátnak ütközött.

A csapódás miatt az autó pördülni kezdett, majd a forgalommal szemben állt meg. A mögötte érkező sofőrnek már nem volt elég ideje megállítani a járművet. Miután teljes erőből nekiment, a második autó egy harmadiknak is nekiütközött, ebben egy várandós nő utazott. A várandós nő egy utassal együtt éppen a kórházba tartott.

A Délmagyar információi szerint a várandós nőt a mentők szállították kórházba, míg a kecskeméti hivatásos tűzoltók a járműveket áramtalanították.

A brutális baleset helyszínén készült felvételek

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
