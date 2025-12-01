Brutális baleset az autópályán, várandós nővel siettek a kórházba

Megérkeztek a képek a hétfő reggeli autópályás ütközésről. A brutális baleset helyszínét autók törmeléke borítja.

Brutális baleset történt az M5-ös autópályán (Fotó: Donka Ferenc/Délmagyar)

Három autó ment össze hétfő reggel az M5-ös autópályán, Kecskemétnél. A járművek éppen Szeged felé tartottak, amikor információk szerint az egyik sofőr a belső szalagkorlátnak ütközött.

A csapódás miatt az autó pördülni kezdett, majd a forgalommal szemben állt meg. A mögötte érkező sofőrnek már nem volt elég ideje megállítani a járművet. Miután teljes erőből nekiment, a második autó egy harmadiknak is nekiütközött, ebben egy várandós nő utazott. A várandós nő egy utassal együtt éppen a kórházba tartott.

A Délmagyar információi szerint a várandós nőt a mentők szállították kórházba, míg a kecskeméti hivatásos tűzoltók a járműveket áramtalanították.

A brutális baleset helyszínén készült felvételek