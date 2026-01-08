Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Rád is vonatkozik: ekkora bírság járhat a hóeltakarítás elmulasztása miatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 12:15
hóeltakarításfelelősséghavazásbüntetés
Havazik, csúszik, fázunk – és ilyenkor óhatatlanul felmerül a kérdés: tényleg nekem kell ellapátolnom a havat a ház előtt? A válasz röviden: igen. A hosszabb válasz pedig jogszabályokkal, felelősséggel és akár bírsággal is járhat, ha elmulasztjuk a hóeltakarítást. Olvass tovább!
A hóeltakarítás a ház előtt nem jófejség kérdése, hanem jogi kötelezettség. Ezt sokan csak akkor tudják meg, amikor már gond van: egy figyelmeztetés, egy büntetés, vagy rosszabb esetben egy baleset kapcsán. Pedig a szabályozás elég egyértelmű, még ha nem is mindig közismert. 

Hóeltakarítást végző férfi.
Sokakat érhet meglepetés: hóeltakarítás elmulasztása miatt akár 50 ezer forintos bírság is járhat!
Fotó: @bogdanhoda / 123RF
  • A hóeltakarítást a ház tulajdonosának kötelező elvégeznie.
  • Akár 50 ezer forintos bírság is járhat a mulasztásért.
  • Kerüld a túlzott sózást, mert környezetkárosító hatású.

Hóeltakarítás a ház előtt kinek a felelőssége? – így kerülheted el a büntetést

A hatályos előírások szerint a legtöbb településen az ingatlan tulajdonosa vagy használója felel az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáért. Ez nemcsak a szemétre és a gazra vonatkozik, hanem télen a hóra és a jégre is.

Fontos apróság, hogy ez akkor is így van, ha a járda közterületnek számít. A jogalkotó logikája egyszerű: aki ott él, az tud a leggyorsabban és leghatékonyabban intézkedni.

Mit jelent jogilag a hóeltakarítás?

A hóeltakarítás a ház előtt nem merül ki annyiban, hogy „nagyjából le van tolva a hó”. A jogszabályok és az önkormányzati rendeletek szerint a járdát balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani.

Ez jellemzően az alábbiakat jelenti:

  • a friss hó eltakarítását,
  • a letaposott, jeges felület megszüntetését,
  • csúszásmentesítést (homokkal, zúzalékkal, sóval, valamilyen engedélyezett anyaggal).

A túlzott sózás sok helyen kifejezetten tiltott, környezetvédelmi okokból.

Mi történik, ha elmarad a hóeltakarítás?

Ha a hóeltakarítás a ház előtt elmarad, annak jogi következményei lehetnek. Az önkormányzat helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek összege településenként eltér, de 5 ezertől 50 ezer forintig is terjedhet.  

Komolyabb a helyzet, ha baleset történik. Ha bizonyítható, hogy a járda állapota miatt valaki megsérült, a tulajdonos kártérítési felelősséggel tartozhat. Ez már nem csak kellemetlen, hanem hosszadalmas és költséges jogi ügy is lehet.

Mikor kell intézkedni?

A jog nem percre pontos határidőt szab, de az elvárás világos: észszerű időn belül gondoskodni kell a hóeltakarításról. Egy éjszakai havazás után reggelre már elvárt a beavatkozás, különösen forgalmas járdaszakaszokon.

Ez nem perfekcionizmus, hanem megelőzés. A szabályozás célja nem a büntetés, hanem az, hogy kevesebb legyen a téli baleset. 

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan végezd szakszerűen a hólapátolást:

