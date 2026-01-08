Rád is vonatkozik: ekkora bírság járhat a hóeltakarítás elmulasztása miatt

A hóeltakarítás a ház előtt nem jófejség kérdése, hanem jogi kötelezettség. Ezt sokan csak akkor tudják meg, amikor már gond van: egy figyelmeztetés, egy büntetés, vagy rosszabb esetben egy baleset kapcsán. Pedig a szabályozás elég egyértelmű, még ha nem is mindig közismert.

Sokakat érhet meglepetés: hóeltakarítás elmulasztása miatt akár 50 ezer forintos bírság is járhat!

A hóeltakarítást a ház tulajdonosának kötelező elvégeznie.

Akár 50 ezer forintos bírság is járhat a mulasztásért.

Kerüld a túlzott sózást, mert környezetkárosító hatású.

Hóeltakarítás a ház előtt kinek a felelőssége? – így kerülheted el a büntetést

A hatályos előírások szerint a legtöbb településen az ingatlan tulajdonosa vagy használója felel az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáért. Ez nemcsak a szemétre és a gazra vonatkozik, hanem télen a hóra és a jégre is.

Fontos apróság, hogy ez akkor is így van, ha a járda közterületnek számít. A jogalkotó logikája egyszerű: aki ott él, az tud a leggyorsabban és leghatékonyabban intézkedni.

Mit jelent jogilag a hóeltakarítás?

A hóeltakarítás a ház előtt nem merül ki annyiban, hogy „nagyjából le van tolva a hó”. A jogszabályok és az önkormányzati rendeletek szerint a járdát balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani.

Ez jellemzően az alábbiakat jelenti:

a friss hó eltakarítását,

a letaposott, jeges felület megszüntetését,

csúszásmentesítést (homokkal, zúzalékkal, sóval, valamilyen engedélyezett anyaggal).

A túlzott sózás sok helyen kifejezetten tiltott, környezetvédelmi okokból.

Mi történik, ha elmarad a hóeltakarítás?

Ha a hóeltakarítás a ház előtt elmarad, annak jogi következményei lehetnek. Az önkormányzat helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek összege településenként eltér, de 5 ezertől 50 ezer forintig is terjedhet.

Komolyabb a helyzet, ha baleset történik. Ha bizonyítható, hogy a járda állapota miatt valaki megsérült, a tulajdonos kártérítési felelősséggel tartozhat. Ez már nem csak kellemetlen, hanem hosszadalmas és költséges jogi ügy is lehet.

Mikor kell intézkedni?

A jog nem percre pontos határidőt szab, de az elvárás világos: észszerű időn belül gondoskodni kell a hóeltakarításról. Egy éjszakai havazás után reggelre már elvárt a beavatkozás, különösen forgalmas járdaszakaszokon.