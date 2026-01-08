Rád is vonatkozik: ekkora bírság járhat a hóeltakarítás elmulasztása miatt

A hóeltakarítás a ház előtt nem jófejség kérdése, hanem jogi kötelezettség. Ezt sokan csak akkor tudják meg, amikor már gond van: egy figyelmeztetés, egy büntetés, vagy rosszabb esetben egy baleset kapcsán. Pedig a szabályozás elég egyértelmű, még ha nem is mindig közismert.
A hatályos előírások szerint a legtöbb településen az ingatlan tulajdonosa vagy használója felel az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáért. Ez nemcsak a szemétre és a gazra vonatkozik, hanem télen a hóra és a jégre is.
Fontos apróság, hogy ez akkor is így van, ha a járda közterületnek számít. A jogalkotó logikája egyszerű: aki ott él, az tud a leggyorsabban és leghatékonyabban intézkedni.
A hóeltakarítás a ház előtt nem merül ki annyiban, hogy „nagyjából le van tolva a hó”. A jogszabályok és az önkormányzati rendeletek szerint a járdát balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani.
A túlzott sózás sok helyen kifejezetten tiltott, környezetvédelmi okokból.
Ha a hóeltakarítás a ház előtt elmarad, annak jogi következményei lehetnek. Az önkormányzat helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek összege településenként eltér, de 5 ezertől 50 ezer forintig is terjedhet.
Komolyabb a helyzet, ha baleset történik. Ha bizonyítható, hogy a járda állapota miatt valaki megsérült, a tulajdonos kártérítési felelősséggel tartozhat. Ez már nem csak kellemetlen, hanem hosszadalmas és költséges jogi ügy is lehet.
A jog nem percre pontos határidőt szab, de az elvárás világos: észszerű időn belül gondoskodni kell a hóeltakarításról. Egy éjszakai havazás után reggelre már elvárt a beavatkozás, különösen forgalmas járdaszakaszokon.
Ez nem perfekcionizmus, hanem megelőzés. A szabályozás célja nem a büntetés, hanem az, hogy kevesebb legyen a téli baleset.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan végezd szakszerűen a hólapátolást:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.