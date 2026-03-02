„Van remény” – megrendítő vallomást tett betegségéről a rocksztár

Bizakodóan beszélt állapotáról Art Alexakis, az Everclear frontembere, aki tíz évvel a sclerosis multiplex diagnózisa után is aktívan turnézik. A 63 éves zenész a People magazinnak elmondta: úgy érzi, „van remény”, mert betegsége jelenleg nem mutat érdemi romlást.

A betegség nem tudja legyőzni az Everclear frontemberét

Fotó: ZUMA Press / Northfoto

Az Everclear nem lassít

Alexakisnél 2016-ban diagnosztizálták a relapszáló-remittáló sclerosis multiplexszet, amely a központi idegrendszert érinti, és többek között látásproblémákat, izomgyengeséget, koordinációs- és egyensúlyzavarokat okozhat. A kezdeti MRI-vizsgálatok során két elváltozást találtak az agya bal oldalán – ami a teste jobb oldalára volt hatással –, valamint egyet a gerincén. Neurológusa szerint ezek akár 20-30 éve is jelen lehettek.

A zenész jelenleg a TYSABRI nevű immunmoduláns kezelést kapja, amely csökkenti az immunválaszt anélkül, hogy teljesen leállítaná azt. Elmondása szerint a gyógyszer blokkolja azokat a fehérvérsejteket, amelyek a betegséget az agyba és a gerincbe juttatják. A havi infúziók után az első nap kissé fáradtabb, de néhány nappal később ismét jól érzi magát.

Nem halad előre a betegség, vagy ha igen, csak minimálisan

– fogalmazott. A Sparkle and Fade 30. évfordulós turnéja is részben annak köszönhető, hogy tünetei kezelhetőbbé váltak.

Jelenlegi kezelése mellett azonban kevesebb mellékhatást tapasztal, és állapota stabil. Alexakis hangsúlyozta, hogy életmódváltása is sokat segít: odafigyel az étrendjére, kerüli a gyulladást okozó ételeket, rendszeresen edz és úszik, valamint hetente háromszor jár fizikoterápiára.

Minden egy kicsit nehezebb a betegséggel, de ünneplem, hogy még mindig képes vagyok arra, amit csinálok

– mondta.