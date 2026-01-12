Operatív törzs: senki se induljon útnak ott, ahol meteorológiai riasztás lesz érvényben ónos eső miatt

Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint elzárt település és lezárt útszakasz sehol sincs az országban. A közszolgáltatások mindenhol megfelelően működnek, az egészségügyben a betegellátás zavartalan - emelte ki.

Ezt mondta el a sajtótájékoztatón Mukics Dániel / Fotó: Kocsis Zoltán

Erre hívta fel a figyelmet Mukics Dániel

A vasúti közlekedésben hétfőn 5-10 perces késésekkel kell számolni, busszal Gombolyag, Tagyospuszta és Vindornyalak nem érhető el. Jégen tartózkodni csak kijelölt, sportolásra alkalmas területen lehet

- hangsúlyozta Mukics Dániel.

Balogh János országos rendőrfőkapitány kiemelte, a rendőrök a téli időjárásra tekintettel a rászorulók segítése érdekében az elmúlt másfél hétben több mint 14 ezer rászorulót kerestek fel, a többi között a kihűlés kockázata miatt.

Ezeket a szolgálatokat önállóan, illetve a polgárőrséggel közösen hajtották végre

- tette hozzá.

Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke azt mondta, a rendkívüli időjárási viszonyok közepette a polgárőrök tömegesen jelentkeztek a rendkívüli szolgálatra, és naponta 5-6 ezer polgárőr egyszerre, átlagosan 4 órában teljesített karitatív szolgálatot - írja az MTI.