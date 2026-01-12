Brutális erejű balesetről jött hír: teljes útzár mellett folyik az életmentés a főúton

Összeütközött két személyautó a 31-es főút Szentmártonkátát és Tápiószecsőt összekötő szakaszán, az 52-es és 53-as kilométerszelvény között. A baleset következtében az egyik gépkocsi az árokba sodródott és tetőre borult. A műszaki mentést a nagykátai hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.