Hármas karambol, árokba borult kamion okoz fennakadást a közlekedésben

Balesetekkel indul a péntek reggel: a hírek szerint hármas karambol volt az M3-as autópályán, egy kamion pedig az árokba hajtott Rábahídvég és Püspökmolnári között.

Hármas karambol és egy árokba borult kamion nehezíti a közlekedést péntek reggel / Fotó: MW (illusztráció)

Hármas karambol történt az M3-as fővárosi szakaszán

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az M3-as autópálya 12-es kilométerszelvényénél, Budapest XV. kerületének térségében, a főváros felé vezető irányban. A helyszínre elsőként kiérkezett fővárosi hivatásos tűzoltók a társhatóságokat is a balesethez kérték. Az érintett pályaszakaszon két sávon forgalmi akadály alakult ki a karambol miatt.

Árokba hajtott egy kamion Rábahídvég és Püspökmolnári között

Letért az úttestről, több fát kidöntött, majd az árokban állt meg egy kamion Rábahídvég és Püspökmolnári között, a 8701-es út 2-es kilométerszelvényénél. A vasvári önkormányzati és a rábahídvégi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a bajba került járművet. A baleset miatt félpályán, irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon - olvasható szintén a Katasztrófavédelem tájékoztatásában.