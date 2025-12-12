Hármas karambol, árokba borult kamion okoz fennakadást a közlekedésben

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 08:20
Nem indult jól a péntek reggel. Hármas karambol, árokba borult kamion, forgalmi akadályok és félpályás lezárás az utakon.

Balesetekkel indul a péntek reggel: a hírek szerint hármas karambol volt az M3-as autópályán, egy kamion pedig az árokba hajtott Rábahídvég és Püspökmolnári között. 

Fotó: MW (illusztráció)

Hármas karambol történt az M3-as fővárosi szakaszán

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az M3-as autópálya 12-es kilométerszelvényénél, Budapest XV. kerületének térségében, a főváros felé vezető irányban. A helyszínre elsőként kiérkezett fővárosi hivatásos tűzoltók a társhatóságokat is a balesethez kérték. Az érintett pályaszakaszon két sávon forgalmi akadály alakult ki a karambol miatt.

 

Árokba hajtott egy kamion Rábahídvég és Püspökmolnári között

Letért az úttestről, több fát kidöntött, majd az árokban állt meg egy kamion Rábahídvég és Püspökmolnári között, a 8701-es út 2-es kilométerszelvényénél. A vasvári önkormányzati és a rábahídvégi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a bajba került járművet. A baleset miatt félpályán, irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon - olvasható szintén a Katasztrófavédelem tájékoztatásában.

 

