Brutális erejű balesetről jött hír: egy ember a roncsok közé szorult, teljes útzár mellett folyik az életmentés a főúton

Karambolozott két személyautó a 22-es főúton, Szécsény közelében, a 37. és a 38. kilométer között. A gépkocsikban összesen hét ember utazott. Közülük egyet a műszaki mentést végző szécsényi és balassagyarmati hivatásos tűzoltók a mentőkkel közösen emeltek ki a járművéből, miután feszítővágóval eltávolították annak ajtaját. Az egységek áramtalanították az autókat. A baleset helyszínénél teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt - tájékoztatott a katasztrófavédelem.