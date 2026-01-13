Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Brutális erejű balesetről jött hír: egy ember a roncsok közé szorult, teljes útzár mellett folyik az életmentés a főúton

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 17:14
Szécsény közelében forgalmi akadály van.
Karambolozott két személyautó a 22-es főúton, Szécsény közelében, a 37. és a 38. kilométer között. A gépkocsikban összesen hét ember utazott. Közülük egyet a műszaki mentést végző szécsényi és balassagyarmati hivatásos tűzoltók a mentőkkel közösen emeltek ki a járművéből, miután feszítővágóval eltávolították annak ajtaját. Az egységek áramtalanították az autókat. A baleset helyszínénél teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt - tájékoztatott a katasztrófavédelem

