Most adták ki az elsőfokú riasztást: pokoli, ami perceken belül lecsap az országra

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet.

Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Amennyiben az HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be.

A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni.

