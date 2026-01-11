Nyugat‑Európa elveszett a hóban és a jégben, nálunk csend és rend van, minden rendben megy

Amíg Hollandiától Franciaországig és az Egyesült Királyságig minden fehérbe borult város a vihar martaléka lett – kidőlt fák, leszakadt vezetékek, százak áram nélkül, leállt vonatok és járatok –, Magyarországon minden rendben: az utak tiszták, a járdák járhatóak. Nálunk a tél nem rémálom, hanem kikapcsolódás, a gyerekek hóembert építenek, a családok sétálnak, a közlekedés zavartalan. Nyugat-Európa közben fuldoklik a havazásban.

A parkolót belepi a hó az Eindhoven Airporton Fotó: NurPhoto via AFP

Nyugat-Európa a hó martalékává vált

A Goretti nevű orkánerejű vihar brutális havazást, jégtakarót és hatalmas szelet hozott Európában. Franciaországban több mint 380 000 háztartás maradt áram nélkül, főleg Normandia, Bretagne és az Île‑de‑France régiókban. A 150–213 km/h feletti széllökések leszakították a vezetékeket, kidöntötték a fákat.

Az Egyesült Királyságban is káosz van: 57 000 háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül, Cornwallban a piros vészjelzés jelzi a pusztító széllökéseket. A hóvastagság sok helyen az évtized legsúlyosabb havazására emlékeztet. Leállt minden, nyugaton totális a káosz.

Repülőjáratok százait törölték Franciaországban és Belgiumban. Vonatok és vasút járatok szünetelnek a kidőlt fák miatt. Iskolák zárnak be, több száz tanuló nem tudott eljutni az iskolába. Hollandia repterei is kaotikusak: a Schiphol repülőtéren több száz járatot töröltek a hó és jég miatt.

Halálos balesetek, vízhiány

A vihar nem csak kényelmetlenséget okoz: a jéggé fagyott utak halálos balesetekhez vezettek, Sussex és Kent településein pedig vízellátási problémák is adódtak.

Magyarországon eközben rend és biztonság

Ezzel szemben Magyarországon a tél nem bénítja meg a mindennapokat. Az utak és járdák tiszták, az önkormányzati munkások és a közútkezelők éjjel-nappal dolgoznak. A közlekedés zavartalan, az iskolák és munkahelyek nyitva, az emberek biztonságban élvezhetik a hó örömeit.

Amíg Nyugat-Európa a hókatasztrófát éli át, nálunk a tél nyugalmat és vidámságot hoz, nem pánikot és káoszt.

Rend, takarítás és biztonság: ezeknek köszönhetően Magyarországon a tél nem ellenség. Mindezekből látszik, hogy Nyugat-Európa mennyire gyenge és felkészületlen, hiszen még egy hóhelyzettel sem tud megbirkózni, és polgárainak nem képes rendezettséget és biztonságot adni.