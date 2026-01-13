Beszakadt alattunk a jég? Ezt tegyük vészhelyzet esetén

A téli hidegnek köszönhetően, a vastag hótakaró alatt azt hihetjük, hogy a víz teljesen megfagyott, ez azonban sosem biztonságos. De mit tegyünk, ha valóban beszakad alattunk a jég?
Az emberi test első reakciója egy ilyen vészhelyzetben a hidegsokk. Ez az egyik legveszélyesebb állapot, és az első három percben zajlik le.
A testhőmérséklet hirtelen csökken, emiatt a szívverés és a vérnyomás is az egekbe szökik. A hirtelen terhelés következtében akár szívleállás is bekövetkezhet.
Ha az első perceket átvészeljük, elkezdődik az úgynevezett funkcionális bénulás, amely akár tíz percig is eltarthat. A szervezet ilyenkor arra törekszik, hogy a létfontosságú szerveket melegen tartsa, ezért a test többi részéből a vér nagyrészt visszahúzódik.
Ennek következtében az izmok elszíneződnek és lehűlnek, ami a koordinációs képesség elvesztéséhez vezet - ilyenkor még a jó úszók sem képesek hatékonyan mozogni.
Az ezt követő körülbelül 30 perc a kihűlés szakasza. Ekkor memóriazavar, erős remegés, vacogás jelentkezik, majd a test fokozatosan teljesen kihűl.
A kimentett embert nem szabad hirtelen mozgatni, mert a végtagokban lehűlt vér visszaáramolhat a szívhez, ami életveszélyes állapotot okozhat.
A mentettnek meleg helyiségre és pokrócra van szüksége, miközben haladéktalanul értesíteni kell a mentőket - írja a Köpönyeg.
