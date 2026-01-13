Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Beszakadt alattunk a jég? Ezt tegyük vészhelyzet esetén

jég
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 11:22
havazásbalesetónos esőéletveszély
A befagyottnak tűnő vizek komoly veszélyt rejthetnek. Így menekühetünk meg ha beszakad alattunk a jég.
CJA
A szerző cikkei

A téli hidegnek köszönhetően, a vastag hótakaró alatt azt hihetjük, hogy a víz teljesen megfagyott, ez azonban sosem biztonságos. De mit tegyünk, ha valóban beszakad alattunk a jég?

Ezt kell és tilos tenni ha beszakad alattunk a jég
Ezt kell és tilos tenni ha beszakad alattunk a jég 
Fotó: Vasvári Tamás / MTI
  • Ez történik velünk ha vízbe esünk.
  • Hogyan meneküljünk meg ha beszakad alattunk a jég?
  • Mit tegyünk ha kimentettünk valakit?

Mi történik velünk, ha beszakad alattunk a jég?

Az emberi test első reakciója egy ilyen vészhelyzetben a hidegsokk. Ez az egyik legveszélyesebb állapot, és az első három percben zajlik le. 

A testhőmérséklet hirtelen csökken, emiatt a szívverés és a vérnyomás is az egekbe szökik. A hirtelen terhelés következtében akár szívleállás is bekövetkezhet.

Ha az első perceket átvészeljük, elkezdődik az úgynevezett funkcionális bénulás, amely akár tíz percig is eltarthat. A szervezet ilyenkor arra törekszik, hogy a létfontosságú szerveket melegen tartsa, ezért a test többi részéből a vér nagyrészt visszahúzódik.

Ennek következtében az izmok elszíneződnek és lehűlnek, ami a koordinációs képesség elvesztéséhez vezet - ilyenkor még a jó úszók sem képesek hatékonyan mozogni.

Az ezt követő körülbelül 30 perc a kihűlés szakasza. Ekkor memóriazavar, erős remegés, vacogás jelentkezik, majd a test fokozatosan teljesen kihűl.

Mit tegyünk, ha beszakad alattunk a jég?

  • Ne kapálózzunk.
  • Karjainkat tartsuk középtartásban, így nem süllyedünk a jeges víz alá.
  • Dőljünk előre felsőtestünkkel, és próbáljunk a jégre hasalni.
  • Néhány másodperc hasalás után lélegezzünk egyenletesen, majd lassan evickéljünk a part felé.

Kimentett valaki? Ezt tegye

A kimentett embert nem szabad hirtelen mozgatni, mert a végtagokban lehűlt vér visszaáramolhat a szívhez, ami életveszélyes állapotot okozhat. 

A mentettnek meleg helyiségre és pokrócra van szüksége, miközben haladéktalanul értesíteni kell a mentőket - írja a Köpönyeg.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu