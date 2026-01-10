A jég fogságában – Sir John Franklin és az Északnyugati átjáró végzetes legendája

Az Északnyugati átjáró évszázadokon át a földrajzi felfedezések Szent Grálja volt: egy rövidebb tengeri út Európa és Ázsia között, a sarkvidéki jégvilágon át. A XIX. század közepére a brit birodalom számára presztízskérdéssé vált a megtalálása, és ebben a versenyben Sir John Franklin neve örökre összeforrt az Északnyugati-átjáró keresésének tragikus legendájával.

Az Északnyugati átjárót kereső Franklin-expedíció elhunyt legénységének sírjai a Beechy-szigeten.

Fotó: robertharding via AFP / AFP

Sir John Franklin 1845-ös expedíciója az Északnyugati átjáró feltérképezésére indult, de 129 emberével eltűnt a sarkvidéki jégben.

Az inuit szájhagyományok és későbbi régészeti felfedezések segítettek rekonstruálni a hajók és a legénység tragikus sorsát.

Az Erebus és a Terror roncsait a XXI. században találták meg, megerősítve az inuit beszámolók pontosságát.

Az Északnyugati átjáró a brit birodalmi ambíciók kereszttüzében

1845-ben Franklin tapasztalt tengerészként és sarkvidéki veteránként indult útnak két modernnek számító hajóval, a HMS Erebusszal és a HMS Terrorral. A cél világos volt: feltérképezni az Északnyugati átjáró addig ismeretlen szakaszait, és végleg bebizonyítani, hogy az út hajózható (és amelyen azóta egy magyar vitorlás is ákelt). A vállalkozás mögött ott állt a brit Admiralitás, a tudományos elit és egy birodalom önbizalma, amely akkor még nem számolt a sarkvidék könyörtelen realitásával.

Sir John Franklin, az expedíció vezetője tapasztalt tengerész volt, küldetése mégis bukással járt.

Fotó: Unknown author/Wikipedia

A hajók 1845 nyarán hagyták el Angliát, majd Grönland érintése után eltűntek az északi jégmezők között. Európa többé nem hallott róluk. A következő években a bizonytalanság fokozatosan vált nemzeti üggyé: hogy tűnhet el nyomtalanul 129 ember a világ egyik legjobban felszerelt expedícióján?

A Franklin-expedíció eltűnése és a sarkvidéki túlélés határai

Az első biztos nyomok csak évekkel később kerültek elő. A Beechey-szigeten három matróz sírját találták meg, jelezve, hogy az expedíció már az első tél során komoly veszteségeket szenvedett. Később egyetlen írásos dokumentum – az úgynevezett Victory Point-i feljegyzés – árulta el, hogy a hajók a King William-sziget közelében a jég fogságába estek, Franklin pedig 1847 nyarán meghalt.