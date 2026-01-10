Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A jégbe fagyott HMS Erebus, amely a Franklin-expedíció zászlóshajójaként az Északnyugati átjárót kereste.

A jég fogságában – Sir John Franklin és az Északnyugati átjáró végzetes legendája

sarkvidék
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 20:15
expedícióhajózási útvonal
A sarkvidéki felfedezések történetében kevés vállalkozás vált akkora rejtéllyé, mint Sir John Franklin végzetes útja. A Franklin-expedíció kudarca az Északnyugati átjáró körüli álmokat, illúziókat és tragikus tévedéseket sűríti egyetlen, máig ható történetté. Az elképesztő legenda nyomába eredtünk.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az Északnyugati átjáró évszázadokon át a földrajzi felfedezések Szent Grálja volt: egy rövidebb tengeri út Európa és Ázsia között, a sarkvidéki jégvilágon át. A XIX. század közepére a brit birodalom számára presztízskérdéssé vált a megtalálása, és ebben a versenyben Sir John Franklin neve örökre összeforrt az Északnyugati-átjáró keresésének tragikus legendájával.

Az Északnyugati átjárót kereső Franklin-expedíció elhunyt legénységének sírjai.
Az Északnyugati átjárót kereső Franklin-expedíció elhunyt legénységének sírjai a Beechy-szigeten.
Fotó: robertharding via AFP /  AFP
  • Sir John Franklin 1845-ös expedíciója az Északnyugati átjáró feltérképezésére indult, de 129 emberével eltűnt a sarkvidéki jégben.
  • Az inuit szájhagyományok és későbbi régészeti felfedezések segítettek rekonstruálni a hajók és a legénység tragikus sorsát.
  • Az Erebus és a Terror roncsait a XXI. században találták meg, megerősítve az inuit beszámolók pontosságát.

Az Északnyugati átjáró a brit birodalmi ambíciók kereszttüzében

1845-ben Franklin tapasztalt tengerészként és sarkvidéki veteránként indult útnak két modernnek számító hajóval, a HMS Erebusszal és a HMS Terrorral. A cél világos volt: feltérképezni az Északnyugati átjáró addig ismeretlen szakaszait, és végleg bebizonyítani, hogy az út hajózható (és amelyen azóta egy magyar vitorlás is ákelt). A vállalkozás mögött ott állt a brit Admiralitás, a tudományos elit és egy birodalom önbizalma, amely akkor még nem számolt a sarkvidék könyörtelen realitásával.

Sir John Franklin korabeli dagerrotipiája.
Sir John Franklin, az expedíció vezetője tapasztalt tengerész volt, küldetése mégis bukással járt.
Fotó: Unknown author/Wikipedia

A hajók 1845 nyarán hagyták el Angliát, majd Grönland érintése után eltűntek az északi jégmezők között. Európa többé nem hallott róluk. A következő években a bizonytalanság fokozatosan vált nemzeti üggyé: hogy tűnhet el nyomtalanul 129 ember a világ egyik legjobban felszerelt expedícióján?

A Franklin-expedíció eltűnése és a sarkvidéki túlélés határai

Az első biztos nyomok csak évekkel később kerültek elő. A Beechey-szigeten három matróz sírját találták meg, jelezve, hogy az expedíció már az első tél során komoly veszteségeket szenvedett. Később egyetlen írásos dokumentum – az úgynevezett Victory Point-i feljegyzés – árulta el, hogy a hajók a King William-sziget közelében a jég fogságába estek, Franklin pedig 1847 nyarán meghalt.

A Victory Point-i feljegyzés a Franklin-expedícióról.
A Victory Point-i feljegyzés, amelyből kiderült, hogy a hajók a jég fogságába kerültek, Franklin pedig elhunyt. 
Fotó: AFP /  AFP

A túlélők 1848 tavaszán feladták a hajókat, és gyalog indultak dél felé, remélve, hogy elérik a lakott területeket. A sarkvidéki hideg, az éhezés, a skorbut és a kimerültség azonban könyörtelenebbnek bizonyult minden előzetes számításnál. Inuit beszámolók és későbbi régészeti leletek arra utalnak, hogy a végső kétségbeesésben még a kannibalizmus tabuját is átlépték.

A Franklin-expedíció egyik tagjának, John Hartnell-nek a sírja a Beechy-szigeten.
A HMS Erebus egyik matrózának, a 25 éves John Hartnell-nek a sírja a Beechy-szigeten, aki 1846. január 4-én hunyt el. 
Fotó: robertharding via AFP /  AFP

Keresőexpedíciók, inuit emlékezet és a roncsok megtalálása

Franklin eltűnése példátlan kutatást indított el. Tengerészek, felfedezők és magánfinanszírozású expedíciók járták be az Északnyugati átjáró térségét, gyakran többet tanulva a térképezésről, mint kiderítve Franklin sorsát. Különösen fontos szerepe volt az inuit közösségek szájhagyományaiak, amelyeket a korabeli brit kutatók sokáig figyelmen kívül hagytak.

A jégbe fagyott HMS Terror.
A jégbe fagyott HMS Terror, amelyet 1848. április 22-én hagyott el a legénysége a King William-szigetél.
Fotó: After George Back/wikipedia

A történet csak a XXI. században zárult le fizikai értelemben: az Erebus roncsát 2014-ben, a Terrorét 2016-ban találták meg a kanadai sarkvidéken. A felfedezések megerősítették, hogy az inuit beszámolók alapvetően pontosak voltak, és új megvilágításba helyezték a kudarc okait.

Az inuitok beszámoltak arról, hogy a hajókat a King William-sziget környékén látták a jégben, és hogy a túlélők gyalog indultak dél felé, húzva a hajóikról leszerelt csónakokat és készleteket. Egyes történetek szerint a legénység megpróbált segítséget kérni az inuitoktól, de a legtöbben a hideg és az éhség miatt meghaltak, ami megerősítette a későbbi régészeti leletek tanulságát a hajók és a maradványok pontos helyéről.

A Franklin-expedíció maradványainak térképe.
A Franklin-expedíció maradványainak térképe - ahol a hajók roncsait és a legénység sírjait felfedezték. 
Fotó:  Smurftrooper/Wikipedia

Franklin expedíciója nem érte el célját, mégis maradandó nyomot hagyott a történelemben. A kudarc feltérképezett egy addig ismeretlen világot, és hozzájárult ahhoz a tudáshoz, amelyre később mások – például Roald Amundsen – sikerrel építettek.

Nézd meg a videót is a történetről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu