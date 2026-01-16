Orbán Viktor: a hópróbát kiállta az ország!

Orbán Viktor péntek reggel ismét ellátogatott a Kossuth Rádióba, hogy a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként beszéljen a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről. Az interjút követőben kisvideóban összegezte a beszélgetés legfontosabb részét:
A hópróbát az ország kiállta!
"Legalábbis az első felvonást kivédtük. De készülni kell, mert könnyen lehet második és harmadik felvonás is" - tette hozzá.
"Megköszöntem mindenkinek, aki segített, akár a fegyelmével vagy a türelmével. Akik meg ténylegesen a baj elhárításán dolgoztak: mentők, katasztrófavédelmisek, orvosok, rendőrök, katonák, nekik meg külön is köszönöm, hogy éjjel-nappal a rendelkezésünkre álltak" - hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.