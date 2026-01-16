Orbán Viktor: a hópróbát kiállta az ország!

Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 11:02
Nem kényszerített térdre minket az időjárás.

Orbán Viktor péntek reggel ismét ellátogatott a Kossuth Rádióba, hogy a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként beszéljen a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről. Az interjút követőben kisvideóban összegezte a beszélgetés legfontosabb részét: 

A hópróbát az ország kiállta!

"Legalábbis az első felvonást kivédtük. De készülni kell, mert könnyen lehet második és harmadik felvonás is" - tette hozzá.

"Megköszöntem mindenkinek, aki segített, akár a fegyelmével vagy a türelmével. Akik meg ténylegesen a baj elhárításán dolgoztak: mentők, katasztrófavédelmisek, orvosok, rendőrök, katonák, nekik meg külön is köszönöm, hogy éjjel-nappal a rendelkezésünkre álltak" - hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök.

