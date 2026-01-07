Európát lebénította a havazás, itthon folyamatos a takarítás

Egész Európában káosz alakult ki a nagy mennyiségű havazás során. Volt, ahol az autópályák lettek járhatatlanok, volt, ahol a teljes vonatközlekedés állt le, és volt olyan is, ahol a repülőjáratokat kellett törölni. Magyarországon még a káoszt megelőzve sikerült idejében letakarítani a főbb útvonalakat és a vasúti pályákat is - írja a Ripost.
Franciaországban több busztársaság is úgy döntött, hogy nem engedik ki a járműveiket a buszgarázsokból, mert szerintük az utak behavazottsága nem biztosította a biztonságos közlekedést. Az N 118-as autópálya egy jelentős szakaszát lezárták a rendőrök, majd közölték, hogy összességében meghaladta az országban lévő dugók hossza a 350 kilométert.
Philippe Tabarot közlekedési miniszter a CNewsnak elmondta, hogy szerda reggel a Roissy Charles-de-Gaulle repülőtéren körülbelül 100, az Orly repülőtéren pedig körülbelül 40 járatot töröltek a havazás miatt - írja a Le Parisien.
Az európai hóhelyzet az Egyesült Királyságban is komoly fennakadásokat okoz. A brit Met Office szerint több régióban, különösen Észak-Angliában és Skóciában, súlyos hóesés és jegesedés szüntelenül nehezíti a közlekedést, tömeges iskolabezárásokat és repülőtéri járattörléseket eredményezve, miközben a vasúti szolgáltatások is jelentősen akadoznak – számol be a The Guardian.
Németországban a havazás és fagyos eső szintén több közlekedési útvonalat és repteret érint, emiatt néhány nagy légikikötő is ideiglenesen felfüggesztette a járatokat, amíg a futópályák tisztítása és a jégtelenítés folyamatban van. Berlinben a fagy is rengeteg balesetet okozott, futó tűzként terjed a közösségi médiában egy videó arról, hogy a fagy miatt járhatatlanon a járdák és a lépcsők egy jelentős része:
Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet megoldásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is ugyanerre kéri. Nevezetesen arra, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, a kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét tegyék lehetővé – hangzott el az operatív törzs szerda reggeli ülése utáni sajtótájékoztatón, amelyet Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős államtitkára és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője tartott az OKF Mogyoródi úti épülete előtt.
Közölték,
a közútkezelő a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán-társaságok, a MÁV teljes kapacitással dolgoznak a helyzet kezelésén,
rendkívüli munkát végeznek az emberek, mindenkinek nagyon köszönik a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetben nyújtott támogatását, segítségét. Hozzátették: vörös kódot rendeltek el a szociális intézményeknél.
Szentkirályi Alexandra szerint az el nem takarított hó miatt Budapest elesett, és ezért jogos a fővárosiak felháborodása. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerdán a Facebook-oldalán azt írta: a havazás miatt már kedd este teljesen kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok, és a főbb útvonalakon is csak araszolni lehetett, szerda reggelre pedig még rosszabb lett a helyzet.
A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: „sok hó esett, nehéz eltakarítani, de az, hogy a főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért, azért elég pofátlan.”
A havazás miatt szerda reggelre még rosszabb lett a helyzet
– írta Szentkirályi Alexandra, kiemelve: csak annak javasolja a vezetést, akinek az autója és vezetési képességei alkalmasak erre. A politikus egyúttal köszönetet mondott azoknak, akik éjjel-nappal takarították a havat az elmúlt 24 órában. A gond természetesen nem velük van – emelte ki Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: „hanem ki mással, mint a főpolgármesterrel”, aki már tegnap hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát, és lájkokért versenyez.
Tudja, főpolgármester úr, a hó nem csak egy napig eshet, és bármikor eshet. Korán reggel is. Tessék felkelni időben és dolgozni! Ne a budapestiek biztonságán spóroljon!
– szólította fel Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergelyt.
