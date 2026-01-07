Európát lebénította a havazás, itthon folyamatos a takarítás

Egész Európában káosz alakult ki a nagy mennyiségű havazás során. Volt, ahol az autópályák lettek járhatatlanok, volt, ahol a teljes vonatközlekedés állt le, és volt olyan is, ahol a repülőjáratokat kellett törölni. Magyarországon még a káoszt megelőzve sikerült idejében letakarítani a főbb útvonalakat és a vasúti pályákat is - írja a Ripost.

Európa több országútján is káosz alakult ki. Franciaországban meghaladta a dugók össz hossza a 350 kilométert Fotó: AFP /

Franciaország

Franciaországban több busztársaság is úgy döntött, hogy nem engedik ki a járműveiket a buszgarázsokból, mert szerintük az utak behavazottsága nem biztosította a biztonságos közlekedést. Az N 118-as autópálya egy jelentős szakaszát lezárták a rendőrök, majd közölték, hogy összességében meghaladta az országban lévő dugók hossza a 350 kilométert.

Philippe Tabarot közlekedési miniszter a CNewsnak elmondta, hogy szerda reggel a Roissy Charles-de-Gaulle repülőtéren körülbelül 100, az Orly repülőtéren pedig körülbelül 40 járatot töröltek a havazás miatt - írja a Le Parisien.

Elakadások és fennakadások keserítették meg az autósok életét szerte Európában Fotó: AFP /

Nagy-Britannia

Az európai hóhelyzet az Egyesült Királyságban is komoly fennakadásokat okoz. A brit Met Office szerint több régióban, különösen Észak-Angliában és Skóciában, súlyos hóesés és jegesedés szüntelenül nehezíti a közlekedést, tömeges iskolabezárásokat és repülőtéri járattörléseket eredményezve, miközben a vasúti szolgáltatások is jelentősen akadoznak – számol be a The Guardian.

Európa több országában is leállt részlegesen vagy teljesen a tömegközlekedés. Az emberek közlekedése jelentősen korlátozódott Fotó: ANP via AFP /

Németország

Németországban a havazás és fagyos eső szintén több közlekedési útvonalat és repteret érint, emiatt néhány nagy légikikötő is ideiglenesen felfüggesztette a járatokat, amíg a futópályák tisztítása és a jégtelenítés folyamatban van. Berlinben a fagy is rengeteg balesetet okozott, futó tűzként terjed a közösségi médiában egy videó arról, hogy a fagy miatt járhatatlanon a járdák és a lépcsők egy jelentős része:

Magyarországon valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet megoldásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is ugyanerre kéri. Nevezetesen arra, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, a kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét tegyék lehetővé – hangzott el az operatív törzs szerda reggeli ülése utáni sajtótájékoztatón, amelyet Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős államtitkára és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője tartott az OKF Mogyoródi úti épülete előtt.