Nagymarosi dráma: mentőhelikoptert riasztottak a bajba került túrázóhoz

Alig indult el a tavaszi túraszezon, máris két mentőakció miatt kellett riasztani a hatóságokat vasárnap. Az egyik esetben ráadásul a mentőautó sem volt elég, mentőhelikoptert hívtak.

Mentőhelikopter segített a balesetet szenvedett túrázón (Képünk illusztráció)

Fotó: pexels

Mentőhelikopterre is szükség volt

Az egyik eset Vas vármegyében, Bozsok közelében történt, ahol egy erdei kirándulás során egy túrázó lábsérülést szenvedett. A kőszegi önkormányzati, valamint a kőszegszerdahelyi és bozsoki önkéntes tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival együtt gyalogosan közelítették meg a sérültet. Hordágyra fektették, majd így vitték el a mentőautóig.

Egy másik túrázó, egy fiatal nő a Pest vármegyei Nagymaros és Zebegény között, a Remete-barlang térségében került bajba. A váci hivatásos, valamint a nagymarosi és a börzsönyi önkéntes tűzoltók gyalog jutottak el hozzá, majd hordágyon szállították a mentőautóhoz, ahol átadták a mentőszolgálat szakembereinek. A mentés során mentőhelikopter bevetésére is szükség volt. A hatóságok arra hívják fel a figyelmet, hogy a túrázók mindig készüljenek fel megfelelően az útvonalra és az időjárási viszonyokra, hiszen a szezon elején is könnyen adódhatnak váratlan helyzetek – derül ki a Tények cikkéből.