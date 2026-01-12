Közlekedésinfó Lázár Jánossal: Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek!

Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő délelőtt fél 11-től tartott Közlekedésinfót.

Közlekedésinfót tartott hétfő délelőtt Lázár János / Fotó: MW

Ezt mondta el Lázár János

A közlekedés és építésügyi miniszter a tájékoztatót azzal kezdte, hogy az újságírói kérdések előtt szeretné összegezni az elmúlt évek munkáját, és a 2026-os terveket egyaránt. Lázár János megjegyezte, hogy olyan tárcát vezet, amely 4,5 millió embernek segít a napi közlekedésben, és 62 ezer embernek adnak munkát. A tárcavezető elmondta, arra törekszik, hogy egyetlen mondatban össze tudja foglalni az elmúlt több mint 3 év munkáját. Lázár János szerint a 2022 és 2026 közötti folyamatot úgy lehetne összefoglalni:

Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek!

A miniszter ezután kitért a január 5-e és január 12-e közötti hóhelyzetre is.A rövid áttekintést azzal kezdte, hogy a Magyar Közút által kezelt 31 ezer km-en 3000 munkavállaló teljesített folyamatosan szolgálatot, a MÁV-nál és a Volánnál pedig 12 ezer ember dolgozott pluszban a hóhelyzet és rendkívüli időjárás miatt - írja a Ripost.

A Magyar Közút 2,5 millió liter folyadékot és 50 ezer tonna útszórósót juttatott ki a csúszásveszély elhárítására. Lázár János felidézte az Operatív Törzs mai tájékoztatóján elhangzottakat, miszerint a következő 36 órában még rendkívülis időjárásra kell felkészülni.

Ma este ónos eső éri el az országot, ami hó formájában halad majd kelet felé. Az éjszakai órákban helyenként elérheti a legalacsonyabb hőmérséklet a -25 fokot is

- mondta el Lázár János.

A Közlekedésinfót itt lehet visszanézni:



