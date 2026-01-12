Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Közlekedésinfó Lázár Jánossal: Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek!

Lázár János
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 10:36 / FRISSÍTÉS: 2026. január 12. 10:59
KözlekedésInfóbejelentés
Mutatjuk a részleteket!
Bors
A szerző cikkei

Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő délelőtt fél 11-től tartott Közlekedésinfót.

Lázár János 2026_01_10 Budapest
Közlekedésinfót tartott hétfő délelőtt Lázár János / Fotó: MW

Ezt mondta el Lázár János

A közlekedés és építésügyi miniszter a tájékoztatót azzal kezdte, hogy az újságírói kérdések előtt szeretné összegezni az elmúlt évek munkáját, és a 2026-os terveket egyaránt. Lázár János megjegyezte, hogy olyan tárcát vezet, amely 4,5 millió embernek segít a napi közlekedésben, és 62 ezer embernek adnak munkát. A tárcavezető elmondta, arra törekszik, hogy egyetlen mondatban össze tudja foglalni az elmúlt több mint 3 év munkáját. Lázár János szerint a 2022 és 2026 közötti folyamatot úgy lehetne összefoglalni:

Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek!

 A miniszter ezután kitért a január 5-e és január 12-e közötti hóhelyzetre is.A rövid áttekintést azzal kezdte, hogy a Magyar Közút által kezelt 31 ezer km-en 3000 munkavállaló teljesített folyamatosan szolgálatot, a MÁV-nál és a Volánnál pedig 12 ezer ember dolgozott pluszban a hóhelyzet és rendkívüli időjárás miatt - írja a Ripost.

A Magyar Közút 2,5 millió liter folyadékot és 50 ezer tonna útszórósót juttatott ki a csúszásveszély elhárítására. Lázár János felidézte az Operatív Törzs mai tájékoztatóján elhangzottakat, miszerint a következő 36 órában még rendkívülis időjárásra kell felkészülni. 

Ma este ónos eső éri el az országot, ami hó formájában halad majd kelet felé. Az éjszakai órákban helyenként elérheti a legalacsonyabb hőmérséklet a -25 fokot is

- mondta el Lázár János.

A Közlekedésinfót itt lehet visszanézni:


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu