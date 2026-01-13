Szörnyű tragédia rázta meg Monorierdőt - otthonában találtak holtan egy férfit

A közlemény szerint a kigyulladt épületben két ember tartózkodott, egy idős nő ki tudott menekülni, egy idős férfi azonban az életét vesztette.

Az épületben több fűtőeszköz is üzemelt, a vegyes tüzelésű kályha mellett gázkonvektor és klíma is működött, nem zárható ki, hogy valamelyik eszköz meghibásodása okozta a tüzet, de ezt tűzvizsgálati eljárás keretében tisztázzák.