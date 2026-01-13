Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
Leállt Ferihegy: nem indít és nem fogad járatokat az ónos eső miatt

budapest airport
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 11:11 / FRISSÍTÉS: 2026. január 13. 11:12
liszt ferenc nemzetközi repülőtérferihegyónos eső
Az extrém jegesedés és az ónos eső miatt leállt Ferihegy.

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10.25 óta átmenetileg nem indít és nem fogad járatokat. A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, kérjük kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit  – ez az üzenet fogadja a Bud.hu oldalra látogatókat. 

 

Korábban a reptér arról tájékoztatta a távirati irodát, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér két futópályával üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságos, de a kedvezőtlen időjárás miatt a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését. 

A kedd hajnal óta tartó havazás és az ónos eső miatt a helyzet mostanra rosszabbodott, egyelőre nem fogad és nem indít tehát járatokat a reptér. 

 

